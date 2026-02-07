Khai mạc Kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ

Chiều 7/2, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khai mạc Kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2025 tại 8 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ xét tuyển dự và chỉ đạo tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc.

Theo báo cáo của Hội đồng tuyển dụng, tính đến ngày 23/1/2025, toàn tỉnh có 5.948 thí sinh đăng ký dự tuyển trên hệ thống, trong đó 5.266 thí sinh nộp hồ sơ. Qua công tác thẩm định, có 5.138 thí sinh đủ điều kiện dự thi, bao gồm 32 thí sinh thuộc diện thu hút nhân tài theo Nghị định số 197 của Chính phủ. Đợt tuyển dụng này được tổ chức theo hình thức xét tuyển đối với 5.106 thí sinh, nhằm tuyển dụng 1.476 chỉ tiêu tại 47 vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng tuyển dụng đã bố trí 8 điểm thi với 217 phòng thi; huy động 677 cán bộ, công chức, viên chức phục vụ. Riêng tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương có 1.061 thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên văn hóa tiểu học, được bố trí tại 46 phòng thi, với sự tham gia của 133 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ xét tuyển.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2025 tại điểm Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Tỉnh Phú Thọ xác định công tác tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục không chỉ là hoạt động hành chính thường kỳ mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí yêu cầu việc tuyển dụng phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, lấy chất lượng làm trọng tâm, tuyển đúng người, đúng việc; ưu tiên những ứng viên có năng lực chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có khát vọng cống hiến và khả năng thích ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục. Kỳ xét tuyển lần này cũng là dịp để khẳng định cam kết của tỉnh trong việc trọng dụng nhân tài, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh bền vững.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội đồng tuyển dụng tổ chức kỳ xét tuyển nghiêm túc, đúng quy chế, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Các thành viên làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, bảo đảm tính chính xác trong từng khâu của quy trình tuyển dụng. Đồng thời, yêu cầu các thí sinh nghiêm túc chấp hành quy chế, không có hành vi gian lận, vi phạm quy định, góp phần để Kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2025 của tỉnh Phú Thọ diễn ra an toàn, thành công, đúng quy định.

Theo kế hoạch, kỳ xét tuyển diễn ra vào ngày 8/2/2026.

* Trước đó, sáng 7/2, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục tổ chức hội nghị quán triệt công tác tổ chức coi thi Kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2025 phải đảm bảo tuyệt đối các nguyên tắc: Công khai - minh bạch - khách quan - trung thực - đúng quy định nhằm lựa chọn được đội ngũ giáo viên đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Để kỳ xét tuyển ra thành công, các thành viên Hội đồng tuyển dụng, các ban giúp việc và các đơn vị, cá nhân liên quan phải nắm chắc quy định của pháp luật, quy chế tuyển dụng; thực hiện đúng chức trách được phân công, không làm thay, không buông lỏng, không né tránh; công khai, minh bạch danh sách thí sinh đủ điều kiện.

Ban coi thi, giám thị làm việc với thái độ nghiêm túc, chuẩn mực, khách quan. Khi phát hiện vi phạm phải lập biên bản kịp thời, báo cáo đúng thẩm quyền, không tự ý xử lý. Mọi dấu hiệu bất thường, nhất là đánh dấu bài, trao đổi bài phải được ghi nhận đầy đủ, chuyển Hội đồng chấm theo quy đúng quy định. Tuyệt đối không để thí sinh mang các phương tiện thu phát truyền tin vào phòng thi.

Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đưa tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của tỉnh.

Lê Minh