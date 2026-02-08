Mùa mía tím trên đất Mường Bi

Những ngày đầu năm 2026, trên các triền đồi đất Mường Bi đầy ắp tiếng nói cười của người dân khi bước vào mùa thu hoạch mía tím. Trên những triền đồi thoai thoải nối nhau ở các xóm Đon, Chùa Bụa, Chuông, Ngay, sắc tím thẫm của mía nổi bật giữa nền đất nâu màu mỡ, báo hiệu một vụ mía no ấm.

Trên những triền đồi thoai thoải của xóm Chùa Bụa, nổi bật sắc tím thẫm của cây mía.

Với hơn 1.000m2 trồng mía tím, gia đình bà Bùi Thị Quyên, xóm Chùa Bụa, xã Mường Bi năm nay thu về trên 20 triệu đồng. Mía được thương lái thu mua ngay tại vườn với giá dao động từ 8.000 - 10.000 đồng/cây. “Cây mía đã gắn bó với gia đình tôi hàng chục năm nay. Năm nào được mùa thì coi như có khoản thu để trang trải sinh hoạt, nuôi con ăn học” - bà Quyên chia sẻ trong lúc thoăn thoắt chặt cây, bó mía chuyển lên xe cho thương lái.

Theo anh Bùi Văn Sơn - Phó trưởng xóm Chùa Bụa, hiện nay cả xóm có 240 hộ thì hơn một nửa số hộ tham gia trồng mía. Nhiều hộ trồng với diện tích lớn như gia đình các ông, bà: Đinh Thị Quế, Tạ Văn Thành, Đinh Công Ba trồng hơn 1ha đến 2ha...

Chia sẻ với chúng tôi, anh Tạ Văn Thành cho biết: mía tím Mường Bi rất dễ tiêu thụ, hầu như không phải lo đầu ra. “Vào chính vụ thu hoạch, thương lái đến tận vườn thu mua với giá ổn định 8 - 10 nghìn đồng/cây. Bình quân mỗi héc ta trồng mía cho thu khoảng từ 130 triệu - 150 triệu đồng. Trừ chi phí giống, phân bón, công chăm sóc, đây vẫn là nguồn thu đảm bảo, cao hơn nhiều so với cây trồng khác”.

Với hơn 1000m2 trồng mía tím, năm nay gia đình bà Bùi Thị Quyên ở xóm Chùa Bụa dự kiến thu về hơn 20 triệu đồng, gấp 3 - 4 lần trồng lúa.

Theo đồng chí Bùi Minh Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bi, mía tím là loại cây trồng đã có từ lâu trên đồng đất Mường Bi. Người dân địa phương tích lũy được kinh nghiệm và trình độ canh tác cao. Nhờ vậy, mía tím Mường Bi có những đặc trưng riêng khó nơi nào có được như dóng mía dài, màu tím thẫm, thân bóng mịn, mềm, vị ngọt thơm đặc trưng.

“Mía tím không chỉ là cây trồng kinh tế mà còn là món quà quê bình dị, được nhiều người lựa chọn làm quà biếu dịp lễ, Tết. Cây mía phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, dễ trồng, ít đòi hỏi công chăm bón nhưng cho thu nhập gấp 3 - 4 lần cây trồng khác” - đồng chí Bùi Minh Hồng cho biết thêm.

Cây mía tím Mường Bi từ lâu đã trở thành sản vật nổi tiếng. Những cây mía cao gần 2m, thân to, ít mắt được bó gọn gàng theo từng bó theo chân thương lái đi khắp các chợ quê, chợ phiên, rồi về các đô thị lớn, trở thành thức quà dân dã nhưng đậm đà hương vị núi rừng.

Nhờ cây mía tím, nhiều hộ dân ở Mường Bi đã vươn lên thoát nghèo

Hiện nay, mía ở Mường Bi được trồng tập trung chủ yếu tại các xóm Đon, Chùa Bụa, Chuông và Ngay. Theo thống kê, toàn xã có khoảng 320ha, trong đó mía tím 270ha, mía trắng khoảng 50ha. Năng suất và giá trị thu được khá ổn định, bình quân đạt từ 130 - 150 triệu đồng/ha. Toàn xã hiện có trên 700/4.480 hộ dân tham gia trồng mía. Cây mía đã và đang góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2025 đạt 45 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều xuống còn 6,16%.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, xã đã phối hợp với Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo tỉnh tổ chức lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng cây mía mô, đồng thời hỗ trợ 2,5 vạn cây giống mía mô cho người dân. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả tiếp tục được triển khai theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường, ưu tiên những loại cây có giá trị kinh tế cao, trong đó có cây mía.

Thời gian tới, xã Mường Bi đặt mục tiêu hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn; phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương theo hướng hữu cơ, an toàn, đạt các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP. Song song với đó là tăng cường xây dựng, quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực của xã, trong đó mía tím được xác định là một trong những cây trồng mũi nhọn, chủ lực và tiếp tục được kỳ vọng là cây trồng góp phần làm giàu cho người dân trên chính đồng đất quê hương.

Mạnh Hùng