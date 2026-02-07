Khẳng định vị thế sản phẩm OCOP

Khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên cùng các chính sách hỗ trợ đồng bộ, kịp thời, các sản phẩm OCOP của tỉnh ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững cho người dân khu vực nông thôn, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nông sản hàng hóa, gắn với bảo tồn văn hóa và mở rộng không gian phát triển du lịch địa phương.

Công ty cổ phần Ong Tam Đảo (Honeco) cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm mật ong chất lượng cao.

Toàn tỉnh hiện có 503 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao, 100 sản phẩm 4 sao và 6 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia. Kết quả này góp phần nâng cao giá trị hàng hóa nông sản, đồng thời tạo việc làm ổn định cho hơn 5.000 lao động nông thôn, thúc đẩy chuyển đổi tư duy từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Việc tiếp tục đẩy mạnh chương trình OCOP được kỳ vọng sẽ giúp tỉnh nâng tầm giá trị nông sản, hồi sinh các làng nghề truyền thống và xây dựng thương hiệu địa phương theo hướng bền vững.

Thực tế, nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh đã tạo dựng được thương hiệu và chỗ đứng vững chắc trên thị trường như bưởi Đoan Hùng, mỳ gạo Hùng Lô, thịt chua Thanh Sơn, thanh long ruột đỏ Lập Thạch, nấm sò Tam Đảo, mật ong Tam Đảo... Các sản phẩm OCOP không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa, ẩm thực, đất và người Phú Thọ đến với du khách trong và ngoài nước.

Cùng với việc nâng cao chất lượng, tỉnh chú trọng đưa sản phẩm OCOP tiếp cận thị trường theo hướng hiện đại: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, sử dụng tem truy xuất nguồn gốc QR và quảng bá trên các nền tảng số... Nhờ đó, nhiều sản phẩm OCOP đã vượt phạm vi thị trường truyền thống, từng bước tiếp cận người tiêu dùng ở các đô thị lớn và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp sản phẩm OCOP phát triển bền vững, giảm phụ thuộc vào thị trường hẹp, thương lái và tính mùa vụ.

Không dừng lại ở sản xuất và tiêu thụ, nhiều địa phương trong tỉnh đã gắn phát triển sản phẩm OCOP với du lịch trải nghiệm, du lịch nông thôn. Việc kết hợp tham quan vùng nguyên liệu, cơ sở sản xuất với giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm đặc trưng không chỉ nâng cao giá trị văn hóa mà còn góp phần gia tăng thu nhập cho người dân, mở ra hướng phát triển mới cho kinh tế nông thôn Phú Thọ trong giai đoạn tới.

Là một trong những đơn vị tiên phong trong phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh, Công ty cổ phần Ong Tam Đảo (Honeco), xã Xuân Lãng hiện có 14 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao và 4 sản phẩm đang đề xuất công nhận OCOP 5 sao. Năm 2025, doanh nghiệp cung ứng ra thị trường khoảng 130 tấn mật ong thành phẩm, chiếm trên 10% thị phần bán lẻ mật ong cả nước; trong đó xuất khẩu khoảng 60 tấn sang các thị trường nước ngoài: Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Bà Lê Thị Nga - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ong Tam Đảo chia sẻ: " Honeco đã xây dựng và khẳng định thương hiệu sản phẩm của mình dựa trên cam kết vững chắc về chất lượng sản phẩm và sự minh bạch, nhằm mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng. Chúng tôi đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mật ong đạt tiêu chuẩn GMP, FSSC 22000 với công suất 500 tấn/tháng và phòng kiểm nghiệm chất lượng đạt chuẩn quốc tế, giúp kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên liệu đến thành phẩm. Nhờ đó, sản phẩm luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường xuất khẩu".

Bên cạnh đó, Honeco còn đẩy mạnh chế biến các sản phẩm kết hợp mật ong với thảo dược, hoa quả và dược liệu bản địa, bắt kịp xu hướng tiêu dùng tự nhiên và an toàn. Một số sản phẩm nổi bật gồm Tacurmin (mật ong nghệ), đông trùng hạ thảo sữa ong chúa, Ngọc Thanh Xuân Collagen, mật ong chanh leo, mật ong quất - gừng - sả...

Để khẳng định chỗ đứng, vị thế trên thị trường, thời gian tới Honeco tiếp tục đầu tư công nghệ máy móc trong sơ chế, bảo quản và chế biến; không ngừng cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm, nhất là những sản phẩm OCOP và sản phẩm phục vụ du lịch.

Có thể khẳng định, chương trình OCOP đã và đang tạo bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn tỉnh, từ manh mún, nhỏ lẻ sang liên kết theo chuỗi giá trị, lấy chất lượng và thị trường làm thước đo. Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, sự chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, cùng định hướng phát triển hiện đại, bền vững, các sản phẩm OCOP của tỉnh không chỉ giữ vững vị thế trên thị trường trong nước mà còn từng bước vươn ra thị trường quốc tế, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trần Tỉnh