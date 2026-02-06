Kiểm lâm Yên Lập tích cực tuyên truyền chuyển giao gấu nuôi

{title}
Hạt Kiểm lâm Yên Lập đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và khuyến khích người dân chấm dứt việc nuôi nhốt gấu, đồng thời chuyển giao các cá thể gấu đang nuôi giữ đến các cơ sở cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã theo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động này nhằm góp phần bảo vệ động vật hoang dã, đảm bảo an toàn cho cộng đồng và thực hiện nghiêm các cam kết trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.
Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Yên Lập tuyên truyền vận động gia đình ông Nguyễn Văn Lợi ở khu Đoàn Kết, xã Yên Lập tự nguyện bàn giao gấu nuôi cho Nhà nước.
Thực hiện Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 02/02/2026 của UBND xã Yên Lập, ngày 5/2, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, vận động tại cơ sở nuôi gấu của hộ ông Nguyễn Văn Lợi ở khu Đoàn Kết, xã Yên Lập.
Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng đã phổ biến các quy định của Nhà nước về quản lý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; đồng thời cung cấp các văn bản tuyên truyền của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên - Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ. Đoàn kiểm tra yêu cầu ông Lợi chấp hành nghiêm quy định pháp luật và vận động gia đình tự nguyện bàn giao gấu nuôi cho Nhà nước để đưa về các trung tâm cứu hộ, chăm sóc theo quy định.
Cá thể gấu nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Lợi.
Qua kiểm tra, hiện gia đình ông Lợi đang nuôi 2 cá thể gấu ngựa với mục đích làm cảnh. Đại diện hộ gia đình cho biết từ năm 2005 đến nay đã đầu tư nhiều chi phí cho thức ăn, chuồng trại và công chăm sóc nên trước mắt chưa có ý định bàn giao; đồng thời đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ một phần kinh phí nếu thực hiện chuyển giao.
Hạt Kiểm lâm Yên Lập tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trên tinh thần thuyết phục, đúng quy định pháp luật, hướng tới mục tiêu chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu trên địa bàn.
Hoàng Hương - Mạnh Hiệp
