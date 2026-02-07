Chuối tiêu hồng mở hướng làm giàu

Về xã Liên Châu những ngày này, dễ dàng bắt gặp những vườn chuối tiêu hồng xanh tốt trải dài trên các bãi đất ven sông. Từ một loại cây từng chỉ xen canh nhỏ lẻ trong vườn, chuối tiêu hồng nay đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình. Sự chuyển dịch đúng hướng trong cơ cấu cây trồng không chỉ giúp người dân nâng cao đời sống mà còn mở hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững tại địa phương.

Nông dân xã Liên Châu bao bọc buồng chuối tiêu hồng để hạn chế sâu bệnh, nâng cao chất lượng và mẫu mã quả.

Liên Châu có lợi thế đất bãi phù sa màu mỡ, tầng canh tác dày, độ ẩm phù hợp với các loại cây ăn quả. Trước kia, bà con chủ yếu canh tác ngô, đậu, rau màu theo mùa vụ, hiệu quả kinh tế không cao, phụ thuộc nhiều vào thời tiết và giá thị trường. Nhận thấy tiềm năng từ điều kiện tự nhiên sẵn có, chính quyền địa phương đã định hướng người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó chuối tiêu hồng được lựa chọn là cây phù hợp để phát triển theo hướng hàng hóa.

Những năm đầu chuyển đổi, diện tích chuối còn ít, người dân chủ yếu trồng thử nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, nhờ đặc tính dễ trồng, ít sâu bệnh, thời gian sinh trưởng ngắn và cho thu hoạch quanh năm, chuối tiêu hồng nhanh chóng chứng minh hiệu quả vượt trội. Quả chuối có mẫu mã đẹp, buồng to, trọng lượng cao, vị ngọt đậm nên được thị trường ưa chuộng, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.

Từ hiệu quả bước đầu, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện tích, hình thành các vùng trồng tập trung. Cán bộ khuyến nông thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo hướng an toàn sinh học, giảm dần việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Nhờ đó, năng suất và chất lượng chuối ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.

Đến nay, toàn xã Liên Châu có gần 20ha chuối tiêu hồng, tập trung chủ yếu ở thôn Nhật Chiêu Ba Trại. Cây chuối đang dần khẳng định vai trò là một trong những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng thu nhập của người dân. Nhờ sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng hợp lý, thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt trên 80 triệu đồng/năm, trong đó cây chuối tiêu hồng đóng góp một phần quan trọng.

Ông Trần Văn Lăng - Trưởng thôn Nhật Chiêu Ba Trại cho biết: Trước đây, đất bãi ở thôn chủ yếu trồng ngô, lạc, rau màu nên thu nhập không cao, đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Từ khi chuyển sang trồng chuối tiêu hồng, hiệu quả kinh tế tăng rõ rệt. Nhiều hộ trong thôn có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ chuối. Cây chuối đã thực sự trở thành cây làm giàu của người dân Nhật Chiêu Ba Trại nói riêng và xã Liên Châu nói chung.

Theo ông Trần Văn Lăng, thôn hiện có diện tích chuối lớn nhất xã. Các hộ trồng chuối thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về giống, kỹ thuật chăm sóc và thông tin thị trường. Nhờ sản xuất tập trung, sản lượng lớn, thương lái thường đến thu mua tận vườn, giúp người dân yên tâm sản xuất, hạn chế tình trạng bị ép giá.

Không chỉ mang lại nguồn thu cao, cây chuối tiêu hồng còn tạo thêm việc làm cho nhiều lao động tại chỗ. Vào các thời điểm làm cỏ, bón phân, bao buồng, thu hoạch và vận chuyển, các hộ trồng chuối cần thuê thêm nhân công. Nhờ đó, nhiều lao động nhàn rỗi, đặc biệt là phụ nữ trung niên và người lớn tuổi có thêm thu nhập ổn định mà không phải đi làm xa.

Gia đình ông Trần Văn Toản là một trong những hộ gắn bó lâu năm với cây chuối tiêu hồng ở Liên Châu. Trên diện tích 1ha đất bãi, ông quy hoạch trồng chuối theo hướng tập trung, bài bản. Ông Toản chia sẻ: Lúc đầu tôi cũng băn khoăn vì chưa quen kỹ thuật, nhưng được cán bộ chuyên môn hướng dẫn tận tình nên mạnh dạn đầu tư. Chuối tiêu hồng không quá khó chăm sóc, lại cho thu hoạch liên tục. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình tôi thu lãi hơn 100 triệu đồng. Nhờ cây chuối mà kinh tế gia đình ổn định, có điều kiện chăm lo cho con cái học hành.

Để chuối đạt năng suất cao, khâu chọn giống khỏe, sạch bệnh là yếu tố quan trọng hàng đầu. Đất trồng phải được cải tạo kỹ, bón lót đầy đủ phân chuồng hoai mục kết hợp phân hữu cơ vi sinh. Trong quá trình sinh trưởng, cần tỉa bớt chồi non, giữ mật độ hợp lý, thường xuyên kiểm tra sâu bệnh và bao buồng đúng thời điểm để quả phát triển đồng đều, mẫu mã đẹp.

Hiện nay, ngoài tiêu thụ trong nước, chuối tiêu hồng còn có tiềm năng phục vụ chế biến và xuất khẩu. Nhận thức được xu hướng này, một số hộ dân trong xã đã bắt đầu chú trọng hơn đến sản xuất an toàn, ghi chép nhật ký chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo đúng hướng dẫn. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để sản phẩm chuối Liên Châu từng bước tiếp cận các thị trường khó tính hơn trong tương lai.

Bên cạnh kết quả tích cực, xã Liên Châu xác định việc phát triển cây chuối phải gắn với quy hoạch vùng trồng, tránh mở rộng ồ ạt dẫn đến cung vượt cầu. Địa phương tiếp tục phối hợp với ngành chuyên môn tăng cường tập huấn kỹ thuật, khuyến khích người dân liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu, tem truy xuất nguồn gốc để nâng cao giá trị sản phẩm.

Từ những bãi đất ven sông từng cho thu nhập thấp, nay những vườn chuối tiêu hồng trĩu buồng đã mang đến cuộc sống khấm khá cho nhiều gia đình ở Liên Châu. Cây chuối không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Với định hướng đúng đắn của chính quyền và sự cần cù, năng động của người dân, chuối tiêu hồng hứa hẹn sẽ tiếp tục là “trái ngọt” góp phần đưa Liên Châu ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng ấm no.

Hoàng Hương