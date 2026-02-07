Chủ động nguồn hàng nông sản sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026

Dịp Tết Nguyên đán luôn là thời điểm thị trường nông sản trở nên sôi động nhất trong năm. Nhu cầu mua sắm phục vụ tiêu dùng và làm quà biếu tăng cao đã tạo động lực để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh chủ động chuẩn bị nguyên liệu, đẩy mạnh chế biến, hoàn thiện sản phẩm, sẵn sàng đưa ra thị trường những mặt hàng bảo đảm chất lượng, mẫu mã và giá trị thương hiệu.

Tỉnh có nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng, đa dạng và được người tiêu dùng tin tưởng như: Chè, thịt chua, bưởi, cá thính, gạo nếp, bánh chưng... Dự báo nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ 2026 tiếp tục tăng cao, nhất là với nhóm hàng nông sản, các doanh nghiệp, hợp tác xã đã sớm xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh phù hợp, tổ chức sản xuất linh hoạt nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong cao điểm cuối năm.

Sản phẩm bánh chưng của cơ sở sản xuất Ninh Hằng, phường Vân Phú được đầu tư bao bì mẫu mã chỉn chu, đẹp mắt để “hút” khách dịp cuối năm.

Những tháng cuối năm, sản lượng tiêu thụ chè khô được dự báo tăng mạnh. Ngay từ quý IV, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến chè trên địa bàn đã chủ động vùng nguyên liệu, bố trí nhân lực, điều chỉnh sản lượng theo tín hiệu thị trường. Bên cạnh việc giữ vững chất lượng, các đơn vị còn chú trọng cải tiến mẫu mã, phát triển thêm các dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng dịp Tết, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm.

Công ty TNHH Chè Hoài Trung (xã Chí Tiên) là một trong những đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực chế biến chè. Mỗi năm, Công ty sản xuất khoảng 1.000 tấn chè thành phẩm, trong đó sản phẩm “Chè đinh cao cấp Hoài Trung” đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia, được thị trường đánh giá cao.

Sản phẩm thịt chua, thịt thính của Công ty Cổ phần Lita Foods được “khoác áo” mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Bà Bùi Thị Mão - Giám đốc Công ty, cho biết trước những biến động của thị trường, doanh nghiệp luôn chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh bài bản, linh hoạt, bám sát nhu cầu thực tế. Hướng tới thị trường Tết - thời điểm tiêu dùng cao điểm gắn với giá trị văn hóa truyền thống, Công ty đã đầu tư nghiên cứu, cải tiến quy trình sản xuất, đưa ra thị trường nhiều dòng sản phẩm mới với mẫu mã đa dạng, chất lượng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm và giữ trọn hương vị truyền thống. Theo đó, doanh nghiệp đã phát triển thêm các sản phẩm như chè đinh tứ quý, chè sen, chè hoa nhài, chè xanh đặc sản, hồng trà với quy cách đóng gói nhỏ gọn, tiện dụng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng trong dịp Tết.

Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, vụ Tết năm nay ghi nhận bước chuyển rõ nét trong chiến lược kinh doanh của nhiều doanh nghiệp khi đầu tư mạnh cho mẫu mã, bao bì, góp phần nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quà Tết. Nhiều combo quà tặng nông sản được thiết kế đẹp mắt, đa dạng, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng hiện nay.

Công ty Cổ phần Lita Foods (xã Thanh Sơn) - đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm như thịt chua, nem chua, thịt thính, cá thính - mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 3 triệu sản phẩm thông qua hệ thống gần 10.000 điểm bán trên toàn quốc và các kênh trực tuyến. Dịp Tết hàng năm, Công ty đều dành nguồn kinh phí để thiết kế lại bao bì, cải tiến quy cách đóng gói, phù hợp cho tiêu dùng và làm quà biếu.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoa - Giám đốc Công ty chia sẻ: Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường quà Tết, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc sản phẩm mà còn đòi hỏi sự chỉn chu về hình thức. Bao bì chính là yếu tố đầu tiên tạo ấn tượng, mang lại cảm giác an tâm và trân trọng cho người nhận. Vì vậy, song song với nâng cao chất lượng, chúng tôi không ngừng đổi mới mẫu mã sản phẩm và đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Họ khen ngợi sự chỉn chu, bắt mắt của sản phẩm và sẵn sàng đặt hàng với số lượng lớn làm quà biếu...

Sự chủ động trong tổ chức sản xuất, chuẩn bị nguồn hàng và đổi mới cách tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp nông sản dịp cuối năm không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng Tết Bính Ngọ 2026, mà còn góp phần nâng cao uy tín, khẳng định giá trị thương hiệu nông sản đặc trưng của địa phương, từng bước chinh phục người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Lệ Oanh