Thu hút đầu tư công nghiệp: Khai thác lợi thế, tạo đà tăng trưởng bền vững

Thu hút đầu tư vào công nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế của tỉnh những năm gần đây. Việc tập trung cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp đã giúp tỉnh trở thành điểm đến của nhiều dự án sản xuất quy mô lớn, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Các dự án đầu tư đi vào hoạt động ổn định góp phần mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp và tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Phát huy lợi thế, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao

Dòng vốn đầu tư vào công nghiệp là một trong những yếu tố quyết định quy mô, tốc độ và chất lượng tăng trưởng của khu vực này. Tỉnh sở hữu nhiều lợi thế quan trọng trong thu hút đầu tư công nghiệp, nổi bật là vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống hạ tầng khu, cụm công nghiệp từng bước được hoàn thiện; môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng.

Với 17 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 50% và mạng lưới 67 cụm công nghiệp được thành lập, trong đó có 35 cụm đã hoạt động, tỉnh có khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu mặt bằng sản xuất cho các nhà đầu tư. Trên cơ sở hạ tầng đó, cơ cấu nội ngành công nghiệp đã và đang chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng cao. Hiện toàn tỉnh có hơn 70 doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng linh kiện cho các tập đoàn công nghệ lớn như: Samsung, Dell, Apple.

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học là ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh, chiếm hơn 38% quy mô toàn ngành sản xuất công nghiệp. Đây không chỉ là minh chứng cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư địa phương, mà còn cho thấy công nghiệp của tỉnh đang từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Hạ tầng Khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn I được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai đầu tư.

Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina (Khu công nghiệp Phú Hà) chuyên sản xuất module bộ nhớ cho máy chủ, máy tính cá nhân và mở rộng sản xuất ổ cứng SSD từ tháng 6/2022. Hanyang là một trong những doanh nghiệp FDI tiêu biểu tại Phú Thọ với quy mô khoảng 1.600 lao động, doanh thu trung bình đạt hơn 1.000 tỷ đồng/năm.

Ông Choi Dong Hyeon - Giám đốc Công ty cho biết: “Trong quá trình đầu tư và mở rộng sản xuất, doanh nghiệp luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của tỉnh, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, bố trí mặt bằng sản xuất và tuyển dụng lao động. Việc các sở, ngành và chính quyền địa phương chủ động kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp với người lao động đã giúp Công ty thuận lợi trong việc bổ sung nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất. Đây chính là yếu tố quan trọng tạo niềm tin cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài”.

Nhờ thu hút đầu tư đúng hướng, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao. Năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 26,4% so với năm 2024. Trong cơ cấu GRDP, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng ước đạt 48,8%, riêng công nghiệp đạt 42,3%, tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đà tăng trưởng chủ yếu đến từ nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, với sự mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp quy mô lớn và đóng góp rõ nét của các dự án FDI đã vận hành ổn định. Năm 2025, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút 381,1 triệu USD vốn FDI cho 51 dự án cấp mới, trong đó ngành sản xuất linh kiện điện tử - ngành mũi nhọn của tỉnh thu hút 267,9 triệu USD.

Gia tăng sức hút đầu tư công nghiệp, mở rộng dư địa phát triển

Nhằm tạo nền tảng cho thu hút đầu tư bền vững, thời gian qua, tỉnh chỉ đạo quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư... được cụ thể hóa và ban hành kịp thời. Cải cách thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, trọng tâm là rà soát quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chú trọng xây dựng chính quyền điện tử.

Những chuyển biến này đã tác động lan tỏa tích cực, đặc biệt đối với lĩnh vực công nghiệp - lĩnh vực đòi hỏi cao về tiến độ, mặt bằng và tính ổn định của môi trường đầu tư. Cùng với cơ chế đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, việc hỗ trợ tiếp cận các chính sách về thuế, hải quan, tín dụng đã góp phần tạo sức hút đối với các dự án công nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, từng bước nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư vào địa bàn.

Theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 của UBND tỉnh, một trong những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế là thúc đẩy tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Trong đó, công nghiệp được xác định phát triển theo hướng hiện đại, năng suất và chất lượng, đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp lớn của cả nước về công nghiệp ô tô - xe máy, công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ số và công nghệ cao. Phát triển ít nhất một khu công nghiệp công nghệ cao tại khu vực Vĩnh Phúc (cũ) để thu hút đầu tư các ngành công nghiệp mới nổi như chíp, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Sản xuất linh kiện điện tử, dây cáp kết nối phục vụ xuất khẩu tại Công ty TNHH Bando Vina (Khu công nghiệp Thụy Vân).

Đa dạng và nâng cao sức cạnh tranh một số sản phẩm công nghiệp chủ lực (linh kiện điện tử; ô tô cao cấp, mô tô và linh kiện phụ tùng; cơ khí chế tạo; chế biến thịt các loại và sữa; chế biến nông, lâm sản, dược phẩm; vật liệu xây dựng mới). Hỗ trợ, thúc đẩy các ngành công nghiệp truyền thống (hóa chất, giấy, vật liệu xây dựng) đổi mới công nghệ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Duy trì năng lực sản xuất điện của các dự án điện hiện hữu; tiếp tục đầu tư mở rộng, phát triển các dự án thủy điện, điện sinh khối, điện rác theo quy hoạch, đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Liên kết với các địa phương lân cận phát triển cụm liên kết ngành công nghiệp chế biến chè; xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm chế biến gỗ, giấy của vùng. Nghiên cứu, lựa chọn thu hút đầu tư vào một số lĩnh vực, ngành nghề mới, như: Sản xuất vắc-xin, máy móc thiết bị y tế công nghệ cao; thiết bị bốc, xếp hàng hóa phục vụ ngành logistics.

Với môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng và hạ tầng công nghiệp từng bước hoàn thiện, thu hút đầu tư vào công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

Nguyễn Huế