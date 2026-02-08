Lãi suất liên ngân hàng tăng “đột biến”

{title}
{publish}
{head}
Tuần qua (từ ngày 2 đến 6-2), lãi suất liên ngân hàng có thời điểm biến động mạnh vượt 16%/năm ở kỳ hạn qua đêm. Ngân hàng Nhà nước cũng “bơm” 159.151 tỷ đồng qua kênh thị trường mở (OMO) và mở lại kênh hoán đổi USD/VND quy mô khoảng 1 tỷ USD nhằm “hạ nhiệt” thanh khoản.
Theo đó, các phiên đầu tuần, Ngân hàng Nhà nước “bơm” 55.363,15 tỷ đồng (ngày 2-2) và 65.051 tỷ đồng (ngày 3-2) lớn nhất tuần, sau đó giảm trong các phiên tiếp theo. Khối lượng trúng thầu vì thế cũng đạt mức kỷ lục 229.790,33 tỷ đồng ở các kỳ hạn 7 ngày, 28 ngày và 56 ngày, với lãi suất 4,5%/năm.
Ảnh minh họa.
Ở chiều ngược lại, 70.639 tỷ đồng đã đáo hạn trên kênh cầm cố, qua đó đưa lượng vốn OMO đang lưu hành lên mức cao chưa từng có, khoảng 480.014 tỷ đồng.
Lãi suất liên ngân hàng ghi nhận biến động rất mạnh, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn. Trong đó, lãi suất qua đêm có thời điểm lên tới 16,39%/năm vào ngày 3-2, song, động thái Ngân hàng Nhà nước “bơm” lượng vốn lớn nhất trong tuần đã giúp lãi suất hạ nhiệt mạnh, xuống còn 10,19%/năm trong phiên ngày 4-2.
Tính chung cả tuần, lãi suất liên ngân hàng qua đêm tăng mạnh 5,1% so với cuối tuần trước, cho thấy áp lực thanh khoản trong ngắn hạn.
Xu hướng tăng mạnh cũng diễn ra ở các kỳ hạn ngắn khác. Lãi suất 1 tuần tăng khoảng 4,06%, lên mức 13,44%/năm trong phiên cao điểm, trước khi giảm về 9,95%/năm. Kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng tăng lần lượt khoảng 1,01 và 0,99 điểm phần trăm, trong khi kỳ hạn 3 tháng tăng nhẹ 0,36 điểm phần trăm, đưa lãi suất liên ngân hàng lên 7,55%/năm ngày 4-2.
Theo các chuyên gia, diễn biến này không cho thấy dấu hiệu bất ổn hệ thống. Bởi đây là thời điểm người dân rút tiền mặt tăng, trong khi một số ngân hàng duy trì dự trữ bắt buộc ở mức thấp nên phải “chạy” bổ sung dự trữ do kỳ nghỉ kéo dài vẫn được tính vào kỳ dự trữ bắt buộc.
Theo hanoimoi.vn
baophutho.vn Giữa những triền đồi xanh mướt của vùng cam Cao Phong, dòng vốn tín dụng từ Agribank Chi nhánh Cao Phong đang âm thầm chảy, tiếp sức cho hàng...
baophutho.vn Xác định việc hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, sau sáp nhập, Hội Nông dân (HND) xã Vân Bán tích cực tuyên...
baophutho.vn Những ngày đầu năm 2026, trên các triền đồi đất Mường Bi đầy ắp tiếng nói cười của người dân khi bước vào mùa thu hoạch mía tím. Trên những...
baophutho.vn Khu Vân Đồn, xã Chân Mộng được thiên nhiên ưu đãi với vùng đất phù sa ven sông Lô màu mỡ, khí hậu ôn hòa, phù hợp cho cây ăn quả phát triển....
baophutho.vn Thu hút đầu tư vào công nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế của tỉnh những năm gần đây. Việc tập trung cải thiện môi trường...
baophutho.vn Dịp Tết Nguyên đán luôn là thời điểm thị trường nông sản trở nên sôi động nhất trong năm. Nhu cầu mua sắm phục vụ tiêu dùng và làm quà biếu...
baophutho.vn Về xã Liên Châu những ngày này, dễ dàng bắt gặp những vườn chuối tiêu hồng xanh tốt trải dài trên các bãi đất ven sông. Từ một loại cây từng...