Lãi suất liên ngân hàng tăng “đột biến”

Tuần qua (từ ngày 2 đến 6-2), lãi suất liên ngân hàng có thời điểm biến động mạnh vượt 16%/năm ở kỳ hạn qua đêm. Ngân hàng Nhà nước cũng “bơm” 159.151 tỷ đồng qua kênh thị trường mở (OMO) và mở lại kênh hoán đổi USD/VND quy mô khoảng 1 tỷ USD nhằm “hạ nhiệt” thanh khoản.

Theo đó, các phiên đầu tuần, Ngân hàng Nhà nước “bơm” 55.363,15 tỷ đồng (ngày 2-2) và 65.051 tỷ đồng (ngày 3-2) lớn nhất tuần, sau đó giảm trong các phiên tiếp theo. Khối lượng trúng thầu vì thế cũng đạt mức kỷ lục 229.790,33 tỷ đồng ở các kỳ hạn 7 ngày, 28 ngày và 56 ngày, với lãi suất 4,5%/năm.

Ảnh minh họa.

Ở chiều ngược lại, 70.639 tỷ đồng đã đáo hạn trên kênh cầm cố, qua đó đưa lượng vốn OMO đang lưu hành lên mức cao chưa từng có, khoảng 480.014 tỷ đồng.

Lãi suất liên ngân hàng ghi nhận biến động rất mạnh, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn. Trong đó, lãi suất qua đêm có thời điểm lên tới 16,39%/năm vào ngày 3-2, song, động thái Ngân hàng Nhà nước “bơm” lượng vốn lớn nhất trong tuần đã giúp lãi suất hạ nhiệt mạnh, xuống còn 10,19%/năm trong phiên ngày 4-2.

Tính chung cả tuần, lãi suất liên ngân hàng qua đêm tăng mạnh 5,1% so với cuối tuần trước, cho thấy áp lực thanh khoản trong ngắn hạn.

Xu hướng tăng mạnh cũng diễn ra ở các kỳ hạn ngắn khác. Lãi suất 1 tuần tăng khoảng 4,06%, lên mức 13,44%/năm trong phiên cao điểm, trước khi giảm về 9,95%/năm. Kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng tăng lần lượt khoảng 1,01 và 0,99 điểm phần trăm, trong khi kỳ hạn 3 tháng tăng nhẹ 0,36 điểm phần trăm, đưa lãi suất liên ngân hàng lên 7,55%/năm ngày 4-2.

Theo các chuyên gia, diễn biến này không cho thấy dấu hiệu bất ổn hệ thống. Bởi đây là thời điểm người dân rút tiền mặt tăng, trong khi một số ngân hàng duy trì dự trữ bắt buộc ở mức thấp nên phải “chạy” bổ sung dự trữ do kỳ nghỉ kéo dài vẫn được tính vào kỳ dự trữ bắt buộc.

