Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc thăm, làm việc tại các xã khu vực Hạ Hòa

Chiều ngày 26/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã đến thăm và làm việc tại các xã: Hạ Hòa, Đan Thượng, Yên Kỳ, Vĩnh Chân, Văn Lang, Hiền Lương để nắm bắt tình hình, cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động chính quyền cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Phì

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hiền Lương

Sau gần 6 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 6 xã Hạ Hòa, Đan Thượng, Yên Kỳ, Vĩnh Chân, Văn Lang, Hiền Lương cơ bản hoạt động ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả. Dù khối lượng công việc lớn, áp lực cao và còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí, các cấp ủy, chính quyền xã đã nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của tỉnh, nỗ lực triển khai nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 75%.

Lãnh đạo các xã báo cáo hình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị với Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh

Các xã kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí để thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, điện chiếu sáng; có phương án tuyển dụng giáo viên mầm non; bổ sung biên chế và tăng cường cán bộ chuyên môn cho cấp xã; liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa Đảng ủy và UBND; Quan tâm hỗ trợ kinh phí để thanh toán nợ xây dựng cơ bản; cho phép đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sạch cho xã Hiền Lương; tăng cường quản lý, khai thác du lịch sinh thái hồ Hàm Kỳ, đầm Ao Châu; thu hút đầu tư tư nhân. Các xã kiến nghị UBND tỉnh cho phép lập quy hoạch tổng thể hoặc điều chỉnh cục bộ để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh Phú Thọ mới; giao cho các xã quản lý đất nông lâm trường, tránh tình trạng xâm canh...

Lãnh đạo các sở phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc chia sẻ với những khó khăn của các xã. Về nhiệm vụ gian tới, đồng chí đề nghị các xã tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hoạt động; phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc. Phát huy tinh thần chủ động, quyết tâm, quyết liệt và linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức. Nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, các văn bản hướng dẫn của các sở, ngành, đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Bám sát định hướng, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, các địa phương đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu và lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trên cơ sở đó, các xã tập trung rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho cấp xã; làm rõ kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, làm căn cứ đề xuất tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các địa phương hoàn thành trước ngày 31/1/2026.

Phó Chủ tich UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu kết luận buổi làm việc với các xã

Phát biểu kết luận buổi làm việc với các xã, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của địa phương, tham mưu UBND tỉnh phương án giải quyết theo lộ trình, thứ tự ưu tiên. Riêng lĩnh vực y tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ để các trạm y tế xã hoạt động ổn định; trước mắt bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, không để gián đoạn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng Tổ công tác dâng hương tại Đền Mẫu Âu Cơ xã Hiền Lương

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng các thành viên trong tổ công tác số 7 của UBND tỉnh đã dâng hương tại Đền Mẫu Âu Cơ xã Hiền Lương.

Gia Thái, Hoài Vũ