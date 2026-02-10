Liên đoàn Lao động tỉnh thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị

Ngày 10/2, Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh do đồng chí Hà Đức Quảng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ và Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại chương trình.

Đại diện Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ tiếp và làm việc với LĐLĐ tỉnh.

Tại Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, đón tiếp đoàn có các đồng chí: Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; các đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Tuyết Chinh, Bùi Thị Yến cùng đại diện các phòng chuyên môn.

Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Đức Quảng thăm, chúc Tết tại Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã thăm hỏi tình hình hoạt động của đơn vị, đời sống, việc làm của cán bộ, viên chức, người lao động; đồng thời khẳng định, sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ trong việc bảo đảm việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là nguồn động viên lớn để cán bộ, viên chức yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Đức Quảng chúc tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đón Tết vui tươi, an toàn, hạnh phúc; mong muốn đơn vị tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong năm 2026.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vi Mạnh Hùng - Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; đồng thời khẳng định đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động trong cơ quan.

Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Đức Quảng và đoàn công tác thăm, chúc Tết tại Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì.

Tại Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Đức Quảng ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty trong việc bảo đảm việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động trong những năm qua.

Đồng chí cho biết: Toàn tỉnh có 1.500 đoàn viên, người lao động khó khăn được thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với tổng kinh phí 2,65 tỷ đồng; 45.411 đoàn viên, người lao động khó khăn đã được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, đồng chí mong muốn, Công ty tiếp tục đồng hành cùng LĐLĐ tỉnh chăm lo tốt hơn cho đời sống người lao động trong thời gian tới.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì, chúc đơn vị hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh thăm, tặng quà Tết Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì.

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, đồng chí Tổng Giám đốc Công ty Trần Quang Quân trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của LĐLĐ tỉnh; khẳng định đây là nguồn động viên to lớn để tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí khẳng định, năm 2026 và những năm tiếp theo, Công ty cam kết tiếp tục chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Lê Minh