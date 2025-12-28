Trạm y tế xã được trực tiếp ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

{title}
{publish}
{head}
Từ ngày 1/1/2026, 148 trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh được trực tiếp ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ quan bảo hiểm. Theo đó, người dân khi đến khám, điều trị tại trạm y tế xã, phường sẽ được thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT theo quy định, thay vì phải chuyển tuyến lên các cơ sở y tế tuyến trên như trước đây.
Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân tại Trạm y tế xã Ngọc Sơn.
Việc ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT giúp nâng cao vai trò y tế cơ sở, tạo thuận lợi cho người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại nơi cư trú, giảm chi phí đi lại và quá tải cho bệnh viện tuyến trên.
Chủ trương này cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, từng bước hoàn thiện mạng lưới chăm sóc sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Gia Thái
baophutho.vn Chiều 28/12, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Phiên họp thẩm định điều...
baophutho.vn Chiều 27/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai...
baophutho.vn Ngày 27/12, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với...
baophutho.vn Ngày 27/12, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng...
baophutho.vn Tối 26/12, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức chương trình Gala “Chào năm mới 2026”.
baophutho.vn Chiều ngày 26/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã đến thăm...
baophutho.vn Dưới ánh nắng vàng rực rỡ như rót mật xuống Quảng trường Ba Đình lịch sử, giữa lòng Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, những gương mặt rạng ngời...