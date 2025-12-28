Trạm y tế xã được trực tiếp ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Từ ngày 1/1/2026, 148 trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh được trực tiếp ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ quan bảo hiểm. Theo đó, người dân khi đến khám, điều trị tại trạm y tế xã, phường sẽ được thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT theo quy định, thay vì phải chuyển tuyến lên các cơ sở y tế tuyến trên như trước đây.

Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân tại Trạm y tế xã Ngọc Sơn.

Việc ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT giúp nâng cao vai trò y tế cơ sở, tạo thuận lợi cho người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại nơi cư trú, giảm chi phí đi lại và quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

Chủ trương này cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, từng bước hoàn thiện mạng lưới chăm sóc sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Gia Thái