Tổng kết công tác thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 27/12, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, ngành Thuế tỉnh đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 53.800 tỷ đồng, bằng 156,7% dự toán Trung ương giao, tăng hơn 28% so với cùng kỳ. Lũy kế giai đoạn 2021 – 2025, tổng thu ngân sách đạt trên 223.500 tỷ đồng, vượt mức dự toán giai đoạn. Trong đó, thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh đạt gần 27.900 tỷ đồng, chiếm hơn 51,8% tổng thu; thu từ đất đạt hơn 16.200 tỷ đồng, tăng đột biến, góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác quản lý thuế, hoàn thuế, miễn giảm, gia hạn thuế được triển khai kịp thời, đúng quy định, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và người dân. Năm 2025, Thuế tỉnh Phú Thọ vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ngành Thuế tỉnh đạt được trong năm 2025, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP trên 10% của tỉnh, đưa Phú Thọ trở thành một trong 6 địa phương có mức tăng trưởng hai con số và dẫn đầu khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.

Bước sang năm 2026, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Thuế tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý thuế; tăng cường chống thất thu, gian lận thuế; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu trong quản lý. Đặc biệt, cần chủ động triển khai hiệu quả chính sách chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai đối với hộ, cá nhân kinh doanh, bảo đảm công bằng, minh bạch và bền vững nguồn thu ngân sách.

Thuế tỉnh Phú Thọ ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Trước đó, Thuế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với tổng số tiền quyên góp được hơn 200 triệu đồng; thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của cán bộ, công chức ngành Thuế đối với cộng đồng xã hội.

Bích Ngọc, Trần Tuấn