Hoàn thành 100% đại hội Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, tính đến ngày 20/11, 155/155 Đoàn thanh niên các xã, phường và Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn Phú Thọ (gọi chung là Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu/Hội nghị đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh đoàn Bùi Đức Giang tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ trong bối cảnh sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Các đơn vị đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, chuẩn bị tổ chức Đại hội đảm bảo theo đúng Điều lệ, hướng dẫn, quy định của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, phát huy tính dân chủ, trí tuệ của tập thể Ban Chấp hành, cán bộ, đoàn viên.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng được biểu diễn tại Đại hội

Tại Đại hội, các đơn vị đã đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến trách nhiệm vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ I và Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII. Công bố quyết định chỉ định nhân sự Ban Chấp hành khóa mới, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn và chỉ định đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên đúng quy định.

Thành công của Đại hội Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và cấp ủy các cấp, cùng với tinh thần chủ động, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo của các đơn vị. Việc hoàn thành Đại hội Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là bước khởi đầu quan trọng, tạo tiền đề vững chắc tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niênc cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

Lệ Oanh