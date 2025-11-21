Phú Thọ ra quân tổng kiểm soát các phương tiện vận chuyển cát, sỏi

Thực hiện lệnh chỉ đạo của Cục CSGT về việc bố trí lực lượng đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm tra và xử lý các Chuyên đề vi phạm về TTATGT đường thủy theo từng vùng, miền, khu vực trong 1 thời gian nhất định trên toàn quốc, bắt đầu từ 08h00’ ngày 20/11/2025, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động 100% quân số chia làm 4 tổ công tác kiểm soát trên các tuyến sông Hồng, sông Đà, Sông Lô.

Cụ thể, các tổ sẽ tập trung xử lý theo 4 nhóm chuyên đề: Chở hàng vượt quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện; vi phạm về đăng kí, đăng kiểm phương tiện; vi phạm về nồng độ cồn và vi phạm quy định về sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn.

Đội Cảnh sát Đường thủy số 1 ra quân kiểm tra các phương tiện vận tải đường thủy

Trong ngày đầu ra quân, đội Cảnh sát Đường thủy số 1 đã kiểm soát 88 lượt phương tiện, tổ chức tuyên truyền, kí cam kết cho 30 chủ phương tiện; xử lý 6 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 20 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn; chở hàng vượt quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện; sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hết hiệu lực; không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện.

Kiểm tra việc chở hàng vượt quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 3 tuyến sông chính có hoạt động vận tải thủy là Sông Đà, Sông Lô và Sông Hồng với tổng chiều dài khoảng 340km. Trong đó, đội Cảnh sát Đường thủy số 1 quản lý trên 200km.

Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về TTATGT đường thủy

Thời gian tới, Đội cảnh sát Đường thủy số 1 tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về TTATGT đường thủy nhằm kéo giảm TNGT, thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, chấm dứt tình trạng “phạt để tồn tại” trong lĩnh vực giao thông đường thủy. Đồng thời phát hiện những tồn tại, bất cập, kiến nghị các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản.

Gia Thái