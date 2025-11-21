Triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 21/11, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh, UBBC tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí chủ trì hội nghị điều hành phiên họp.

Đến thời điểm này, công tác bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Tỉnh Phú Thọ đã thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, UBBC tỉnh; đồng thời ban hành hệ thống các văn bản liên quan đến công tác bầu cử, hướng dẫn cấp xã thành lập Ban Chỉ đạo, UBBC cấp xã theo quy định. Việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND cấp xã được thực hiện đồng bộ, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Hội nghị đã nghe dự thảo kế hoạch của UBBC tỉnh triển khai công tác bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên UBBC tỉnh; dự thảo quy chế hoạt động của UBBC tỉnh; dự kiến số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử; số lượng ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Trần Duy Đông điều hành thảo luận.

Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Duy Đông, các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận, cho ý kiến vào từng nội dung. Trong đó, đề nghị các nội dung trong kế hoạch, quy chế hoạt động của UBBC tỉnh và hệ thống tài liệu, bảng biểu chi tiết hơn nữa để các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền cấp xã nắm bắt và triển khai thực hiện kỹ lưỡng; tăng cường tập huấn công tác bầu cử cho cán bộ các cấp, nhất là cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu thảo luận.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị xem xét phân công nhiệm vụ các Ủy viên UBBC tỉnh phụ trách các địa bàn; điều chỉnh phân bổ số lượng đại biểu được bầu tại một số đơn vị bầu cử phù hợp với dân số của đơn vị bầu cử; chủ động tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn xã hội phục vụ tổ chức bầu cử... Một số ý kiến đề nghị thành lập các tiểu ban phục vụ để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; các kế hoạch cần chi tiết, khoa học để đảm bảo đúng tiến độ, đúng luật; chú trọng tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị dứt điểm. Đặc biệt, nêu cao trách nhiệm của các thành viên trong tiến hành các bước...

Các thành viên Hội đồng Bầu cử tỉnh phát biểu làm rõ nhiệm vụ trong tiến hành các bước tổ chức bầu cử.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong Nhân dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực. Do đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện các dự thảo một cách khoa học, chi tiết làm cơ sở triển khai công tác bầu cử theo đúng mục tiêu, yêu cầu và các nội dung cụ thể trong Kế hoạch số 62/KH-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc gia về triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên UBBC tỉnh sát thực tiễn; trong quá trình tiến hành các bước, thành viên và các tiểu ban cần phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, rõ người, rõ việc trong từng khâu.

Thống nhất với đề xuất thành lập các Tiểu ban giúp việc cho UBBC tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBBC tỉnh yêu cầu UBBC tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động kế hoạch để tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho cán bộ các cấp nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Lưu ý các Ủy viên UBBC tỉnh cần chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và thời gian theo quy định, góp phần chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử.

Quốc Hội