Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

Chiều 20/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã họp, cho ý kiến vào các dự thảo do Đảng uỷ HĐND tỉnh, Đảng uỷ UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo.

Bí thư Tỉnh uỷ Trương Quốc Huy chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và nhất trí với nội dung tờ trình của Đảng uỷ HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung trình kỳ họp chuyên đề thứ Tư, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương trình bày tờ trình của Đảng uỷ HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung trình kỳ họp chuyên đề thứ Tư, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghe, cho ý kiến vào các nội dung do Đảng uỷ UBND tỉnh báo cáo: Dự thảo quy định nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; Dự thảo quy định một số nội dung, mức kinh phí thực hiện chính sách đầu tư trong lâm nghiệp theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Dự thảo chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030; Dự thảo quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; Dự thảo quy định mức tặng quà đối với chiến khu cách mạng; cơ sở điều dưỡng người có công; người có công và thân nhân người có công với cách mạng và một số đối tượng khác nhân dịp các sự kiện, ngày lễ lớn của tỉnh Phú Thọ; Dự thảo Quyết định biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh; tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2026...

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường trình bày dự thảo Quyết định về biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh

Lãnh đạo Công an tỉnh trình bày dự thảo các quy định liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo Sở Y tế trình bày dự thảo quy định chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế làm việc tại các cơ quan, đơn vị công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

Cho ý kiến vào các Dự thảo: Quy định chế độ hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định mức hỗ trợ hằng tháng cho người tham gia tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế làm việc tại các cơ quan, đơn vị công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý; Quy định các chế độ, định mức chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ; tờ trình về việc xin chủ trương bổ sung danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; tờ trình về việc xin chủ trương điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2025...

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trương Quốc Huy giao Đảng uỷ UBND tỉnh tổng hợp, kiểm tra, rà soát các cơ chế, chính sách đảm bảo đúng quy định; lập dự toán, triển khai sớm trên cơ sở đó thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để cho các địa phương, tạo thuận lợi trong việc chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ công việc.

Đồng thời, nghiên cứu thêm các cơ chế đối với thu hút nguồn nhân lực đặc biệt với các ngành giáo dục và y tế; có chính sách hỗ trợ đối với học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Đối với tờ trình về việc xin chủ trương bổ sung danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; tờ trình về việc xin chủ trương điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2025 đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu cần rà soát toàn diện các dự án đầu tư công, trung hạn, dừng lại các dự án không hiệu quả, không phù hợp với tình hình mới; tập trung thực hiện hạ tầng khung, liên kết các vùng, các đô thị của ba tỉnh cũ, nối đường cao tốc với các khu công nghiệp, điểm du lịch... để thu hút đầu tư.

Ưu tiên thực hiện các dự án trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Cố gắng sử dụng các trụ sở cũ tránh lãng phí, khẩn trương thực hiện các khu đô thị ở các vị trí đất tốt.

Đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc các sở, ngành rà soát lại lĩnh vực mình phụ trách, triển khai ban hành kế hoạch và bám sát nội dung công việc, tránh bỏ sót việc, đảm bảo tiến độ, hiệu quả công việc được phân công.

Cũng trong chương trình làm việc, hội nghị đã nghe và cho ý kiến về các nội dung do Văn phòng Tỉnh uỷ báo cáo, công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Vĩnh Hà