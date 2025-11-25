Đề nghị hoàn thiện chính sách phòng, chống ma túy, bảo đảm tính đồng bộ và khả thi

Thảo luận tại Hội trường trong phiên thảo luận chiều 25/11 về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), đại biểu Trần Văn Tiến (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) bày tỏ sự đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đại biểu đánh giá cao phạm vi điều chỉnh và nhiều nội dung trong dự thảo, đồng thời nêu một loạt đề xuất nhằm hoàn thiện tính hợp lý, đồng bộ và thực tiễn của các quy định.

Đại biểu Trần Văn Tiến phát biểu thảo luận tại hội trường

Đề nghị rà soát chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy

Góp ý về Điều 3 của dự thảo luật, đại biểu Trần Văn Tiến chỉ rõ sự thiếu thống nhất giữa các quy định liên quan đến ưu đãi cho tổ chức, cá nhân đầu tư vào hoạt động cai nghiện. Cụ thể, khoản 8 nêu các ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất và thuế thu nhập doanh nghiệp, trong khi điểm d khoản 1 Điều 4 chỉ quy định chung là “được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật”. Đại biểu đề nghị không liệt kê cụ thể như dự thảo, mà nên sử dụng quy định mang tính nguyên tắc để bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Đại biểu cũng kiến nghị bổ sung chính sách bảo vệ người phát hiện, tố giác các hành vi liên quan đến sản xuất, pha chế, mua bán, vận chuyển, cất giữ, sử dụng trái phép chất ma túy, nhằm khuyến khích người dân tham gia phòng, chống ma túy một cách chủ động và an toàn.

Bổ sung chính sách hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện tự nguyện và hộ gia đình

Phân tích các quy định tại Điều 31 và Điều 32, đại biểu chỉ ra rằng dự thảo luật đã quy định việc hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện tư nhân khi hoàn thành ít nhất ba giai đoạn theo luật. Tuy nhiên, chính sách này chưa được thể hiện tại Điều 3 – nơi quy định các chính sách của Nhà nước. Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện tự nguyện ngay tại điều này để bảo đảm đầy đủ và rõ ràng.

Liên quan chế độ chính sách đối với cơ sở cai nghiện ma túy (Điều 44), đại biểu đặt vấn đề: trong khi dự thảo quy định bốn hình thức cai nghiện gồm gia đình – cộng đồng, cơ sở công lập, trường giáo dưỡng và cơ sở tư nhân (Điều 29), thì chế độ ưu đãi lại không đề cập đến cai nghiện tại gia đình.

Đại biểu cho rằng gia đình thực hiện tốt cai nghiện tự nguyện theo đúng quy định của luật cũng cần được hỗ trợ kinh phí để khuyến khích, giảm gánh nặng cho xã hội. Đại biểu đề xuất bổ sung một khoản tại Điều 25 quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình tham gia cai nghiện tự nguyện cho người thân, phù hợp với chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực này.

Làm rõ và siết chặt các hành vi bị nghiêm cấm

Góp ý đối với Điều 5, đại biểu Trần Văn Tiến đề nghị:

- Bổ sung cụm từ “không đúng thẩm quyền” vào cuối khoản 1 và khoản 2, để làm rõ hành vi nghiêm cấm liên quan đến việc trồng cây có chứa chất ma túy hoặc nghiên cứu, giám định tiền chất ma túy khi không có thẩm quyền.

- Bổ sung cụm từ “người tiến hành thực hiện” vào khoản 7 để làm rõ chủ thể bị cản trở trong hoạt động xét nghiệm chất ma túy.

Những chỉnh sửa này, theo đại biểu, sẽ giúp quy định rõ ràng hơn, tránh hiểu sai hoặc bỏ lọt hành vi vi phạm.

Làm rõ trách nhiệm và quy trình xét nghiệm chất ma túy

Đối với Điều 22, đại biểu đề nghị bổ sung vào khoản 3 quy định rằng Nhà nước không chỉ bảo đảm kinh phí xét nghiệm lần đầu mà còn “chi phí xét nghiệm lại khi có yêu cầu”, nhằm bảo đảm quyền lợi và sự minh bạch trong quy trình xét nghiệm.

Khoảng trống pháp lý trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

Đại biểu đặc biệt lưu ý đến quy định tại Điều 22 và Điều 23 về việc xét nghiệm và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Dự thảo quy định trách nhiệm của Trưởng Công an cấp xã trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính. Tuy nhiên, đại biểu chỉ rõ khoảng thời gian “trống” từ lúc người bị yêu cầu xét nghiệm đến trước khi có kết quả xét nghiệm chưa được quy định rõ về biện pháp quản lý.

Đại biểu đề nghị dự thảo luật phải bổ sung quy định về quản lý người bị yêu cầu xét nghiệm ngay từ thời điểm bắt đầu quy trình xét nghiệm cho đến khi có kết quả, nhằm bảo đảm chặt chẽ, tránh bỏ lọt đối tượng hoặc phát sinh các tình huống phức tạp trong thực tiễn quản lý.

Với các góp ý thẳng thắn, cụ thể và có tính thực tiễn cao, đại biểu Trần Văn Tiến nhấn mạnh việc hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) không chỉ nhằm tăng cường hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy, mà còn bảo đảm quyền lợi chính đáng của người cai nghiện, sự an toàn của người dân và tính khả thi trong tổ chức thực hiện luật.

Bùi Hiển

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh