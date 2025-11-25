Khai mạc Kỳ họp chuyên đề thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX

Ngày 25/11, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ Tư để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Chủ toạ Kỳ họp có các đồng chí: Bùi Đức Hinh-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự kỳ họp

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Bùi Văn Quang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh lần này sẽ thảo luận, xem xét và dự kiến thông qua 33 nghị quyết, tập trung vào các lĩnh vực: Tài chính - ngân sách; đầu tư công; nông nghiệp, lâm nghiệp; an sinh xã hội; văn hóa - giáo dục; thể thao; y tế; dân tộc; khoa học và công nghệ; an ninh trật tự;...

Đồng chí Bùi Đức Hinh-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất cơ chế chính sách triển khai trên địa bàn tỉnh ngay trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Với ý nghĩa quan trọng của kỳ họp, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết; tập trung thảo luận đảm bảo dân chủ, thẳng thắn, chất lượng, đi thẳng vào các vấn đề còn có ý kiến khác nhau; tích cực, chủ động phát biểu ý kiến tâm huyết, khách quan, sâu sắc để thống nhất thông qua các nghị quyết đảm bảo chất lượng, đúng quy định và có tính khả thi cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

Toàn cảnh kỳ họp

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, với trách nhiệm của mình và yêu cầu của Kỳ họp, chủ động tiếp thu và giải trình, làm rõ những vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu dự Kỳ họp tham gia ý kiến, làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định đảm bảo nghị quyết của HĐND tỉnh được triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới.

Theo chương trình Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình và dự kiến thông qua 33 Nghị quyết.

Thu Hà