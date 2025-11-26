Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Phú Thọ

Sáng 26/11, tại phường Phú Thọ, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Minh Xuyên-TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ; Phùng Thanh Sơn-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường: Phú Thọ, Phong Châu, Âu Cơ và xã Liên Minh trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu HĐND tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp đầu nhiệm kỳ và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XIX.

Cử tri tham dự buổi tiếp xúc

Cử tri đã gửi đến đại biểu HĐND tỉnh các kiến, kiến nghị, tập trung vào các vấn đề về chế độ chính sách, xây dựng, hạ tầng giao thông, môi trường, văn hóa – xã hội. Trong đó đề nghị, xem xét quá trình thi công công trình xử lý nước thải trên tuyến đường Nguyễn Trãi làm ảnh hưởng đến vỉa hè; có phương án nạo vét tuyến ngòi tiêu tại xã Liên Minh để đảm bảo dòng chảy, hạn chế ngập úng; nâng cấp hệ thống lưới điện tại khu Hà Xá, xã Liên Minh; cải tạo tuyến đường xã Liên Minh đi phường Âu Cơ đang xuống cấp; đầu tư kè chống sụp đổ cho tuyến đê trên địa bàn; hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn...

Cử tri phường Phong Châu phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri phản ánh hạ tầng tái định cư Khu công nghiệp Phú Hà còn thiếu, bồi thường đất lúa bị xô sạt chưa chi trả, một số hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đề nghị hướng dẫn thành lập Hội Người cao tuổi tại các khu dân cư.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu HĐND tỉnh trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại được Tổ đại biểu tổng hợp, chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Thu Hà