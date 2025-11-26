Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Phú Thọ

Sáng 26/11, tại phường Phú Thọ, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Minh Xuyên-TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ; Phùng Thanh Sơn-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường: Phú Thọ, Phong Châu, Âu Cơ và xã Liên Minh trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Phú Thọ

Các đại biểu HĐND tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp đầu nhiệm kỳ và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XIX.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Phú Thọ

Cử tri tham dự buổi tiếp xúc

Cử tri đã gửi đến đại biểu HĐND tỉnh các kiến, kiến nghị, tập trung vào các vấn đề về chế độ chính sách, xây dựng, hạ tầng giao thông, môi trường, văn hóa – xã hội. Trong đó đề nghị, xem xét quá trình thi công công trình xử lý nước thải trên tuyến đường Nguyễn Trãi làm ảnh hưởng đến vỉa hè; có phương án nạo vét tuyến ngòi tiêu tại xã Liên Minh để đảm bảo dòng chảy, hạn chế ngập úng; nâng cấp hệ thống lưới điện tại khu Hà Xá, xã Liên Minh; cải tạo tuyến đường xã Liên Minh đi phường Âu Cơ đang xuống cấp; đầu tư kè chống sụp đổ cho tuyến đê trên địa bàn; hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Phú Thọ

Cử tri phường Phong Châu phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri phản ánh hạ tầng tái định cư Khu công nghiệp Phú Hà còn thiếu, bồi thường đất lúa bị xô sạt chưa chi trả, một số hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đề nghị hướng dẫn thành lập Hội Người cao tuổi tại các khu dân cư.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu HĐND tỉnh trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại được Tổ đại biểu tổng hợp, chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Thu Hà


Thu Hà

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Phú thọ xã Liên Minh phường khóa XIX Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Chủ tịch Thanh Sơn Châu Âu bí thư đảng ủy
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long