Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Ba

Sáng 26/11, tại xã Thanh Ba, Tổ đại biểu HĐND cụm Phú Thọ, Thanh Ba gồm: Bà Nguyễn Kim Chi- TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Ba; bà Nguyễn Thị Thảo Nam- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chí Tiên đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã: Thanh Ba, Hoàng Cương, Quảng Yên, Chí Tiên, Đông Thành trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri và Nhân dân kết quả kỳ họp thứ Nhất, kỳ họp chuyên đề thứ Nhất, thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư HĐND tỉnh khoá XIX; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp dự kiến diễn ra trong ba ngày (từ 8-10/12/2025).

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thảo Nam báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp HĐND tỉnh

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri các xã đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương như: Tình trạng ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn của nhà máy xi măng Sông Thao; đề nghị tiếp tục hỗ trợ xi măng làm đường GTNT; Khắc phục xô sạt khi triển khai CCN Bãi Ba để bà con sản xuất vụ Chiêm xuân; cần đặt biển báo ở 2 đầu tuyến đường Chí Tiên- Đông Thành; đề nghị chuyển việc cung cấp và quản lý điện từ HTX điện năng xã Chí Tiên cũ về cho ngành điện lực; Bố trí tái định cư cho người dân sớm ổn định cuộc sống khi triển khai thực hiện CCN Bãi Ba; đầu tư sửa chữa lại cầu Rau, xã Thanh Ba; nâng cao chế độ cho cán bộ khu dân cư; đề nghị quan tâm xây dựng kè đá bảo vệ đê ở khu vực xã Chí Tiên; phát triển cây mai gắn với chuyển đổi mục đích cây trồng tại xã Quảng Yên...

Cử tri xã Quảng Yên phát biểu ý kiến kiến nghị tại hội nghị

Cử tri xã Hoàng Cương phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Kim Chi tiếp thu, giải đáp ý kiến kiến nghị của cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh cụm Phú Thọ, Thanh Ba đã tiếp thu và giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm, đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tại hội nghị, lãnh đạo các xã cũng trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân.

