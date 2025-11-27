Đảng bộ xã Tân Lạc: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể

Xã Tân Lạc được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Ngọc Mỹ, Tử Nê, Thanh Hối, Đông Lai và thị trấn Mãn Đức có quy mô lớn hơn, bộ máy tinh gọn hơn những cũng đặt ra yêu cầu quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống.

Ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã đã tập trung rà soát, ban hành các chương trình hành động sát với thực tiễn từng thôn, khu dân cư. Những nội dung trọng tâm như phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa – xã hội được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, mốc thời gian rõ ràng.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Lạc họp bàn triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Điểm nhấn là tinh thần “nói đi đôi với làm”. Cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách địa bàn, trực tiếp xuống cơ sở nắm tâm tư, tháo gỡ khó khăn cùng người dân.

Trong phát triển kinh tế, xã thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; duy trì 1.781 ha diện tích cấy lúa với năng suất lúa bình quân đạt 10,6 tạ/ ha/năm; diện tích cây có múi duy trì 1.433 ha (trong đó diện tích kinh doanh 1.146ha sản lượng đạt trên 24 tấn/ha). Đến nay, trên địa bàn xã có 7 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao; đã có 40 tấn sản phẩm bưởi đỏ xuất khẩu sang thị trường Châu Âu. Chăn nuôi được phát triển đa dạng theo hướng đảm bảo an toàn sinh học. Toàn xã có 19 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện trên địa bàn xã có 1 cụm công nghiệp hoạt động, 1 khu công nghiệp quy mô 130 ha đang hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Có 184 doanh nghiệp, 32 HTX, 18 tổ hợp tác chuyên sản xuất các sản phẩm đặc hữu phục vụ du lịch như dệt thổ cẩm, mây tre đan, tinh chế các sản phẩm dược liệu sẵn có góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Sản phẩm bưởi đỏ của HTX Tân Hương đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

Đồng chí Lê Văn Thạch, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lạc cho biết: Ngay sau sáp nhập, địa phương đứng trước nhiều thách thức về quản lý, quy hoạch, hòa hợp phong tục, tập quán giữa các thôn. Nhưng chính trong khó khăn, xã càng xác định phải đổi mới cách làm, giữ vững vai trò nòng cốt của tổ chức Đảng. Mọi nghị quyết đều được cụ thể hóa bằng kế hoạch rõ người, rõ việc, rõ hạn hoàn thành. Không để nghị quyết nằm trên giấy, đó là yêu cầu xuyên suốt.

Nhờ những mô hình cụ thể và cách làm gần dân, nghị quyết của Đảng đã được thể hiện sinh động trong từng bước phát triển của địa phương. Nhiều tiêu chí nông thôn mới nâng cao đang được hoàn thiện, đời sống người dân thay đổi từng ngày. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội được chăm lo. ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống có nhiều tiến bộ. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 3,8%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,8 triệu đồng; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95%.

Song song với phát triển kinh tế, xã cũng đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng nền nếp văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ nhật xanh”, hay “Tuyến đường tự quản”...được người dân hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều tuyến đường được thắp sáng, nhiều khu dân cư trở nên sạch đẹp, văn minh hơn.

Bộ máy chính quyền sau sáp nhập hoạt động ngày càng hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính giúp giảm thời gian chờ đợi, tạo sự hài lòng cho người dân. Công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị được duy trì thường xuyên, tạo không khí tin tưởng và đồng thuận trong cộng đồng.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Lạc được đầu tư khang trang, hiện đại phục vụ người dân và doanh nghệp đến giao dịch thủ tục hành chính

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tân Lạc Lê Văn Thạch: Quan trọng nhất là làm sao để người dân cảm nhận được sự đổi thay thực chất từ bộ máy sau sáp nhập. Đó cũng chính là thước đo của việc thực hiện nghị quyết. Thời gian tới, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị. Trong đó thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số và liên kết thị trường. Xã sẽ ưu tiên mở rộng các mô hình thực tế đã hiệu quả, đồng thời mạnh dạn thử nghiệm những hướng đi mới để nâng cao giá trị sản xuất. Đồng chời chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, phấn đấu xây dựng một xã nông thôn mới nâng cao – nơi mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự đổi đổi mới.

Đinh Thắng