Gieo “hạt giống đỏ”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước và dành tình yêu thương sâu nặng cho thế hệ trẻ. Thấm nhuần tư tưởng, quan điểm ấy, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp Đảng đối với đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm tăng cường “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên mà còn thể hiện việc Đảng luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ.

Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Môi trường để rèn luyện

Bí thư Tỉnh Đoàn Bùi Đức Giang khẳng định: Làm tốt công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên không chỉ khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện, nêu gương của bản thân ĐVTN ưu tú mà còn góp phần bồi dưỡng, đào tạo nên một thế hệ cán bộ chiến lược trong tất cả các lĩnh vực. Vì vậy, thời gian qua, Tỉnh Đoàn đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở đoàn. Từ đó tạo động lực, lan tỏa tinh thần thi đua theo Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Trao giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy phường Việt Trì phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức.

Những năm qua, nhằm tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên, Tỉnh Đoàn đã triển khai các phong trào thi đua, các hoạt động trong khối trường học để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện giúp ĐVTN có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ, nhận thức, nguyện vọng. Các cấp bộ đoàn chú trọng “mềm hóa” phương thức giáo dục theo hướng đa dạng về hình thức, đổi mới về nội dung, chú trọng đến các đối tượng thanh niên đặc thù, thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên trong các doanh nghiệp. Qua đó xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Thị Linh - Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Hòa Bình cho biết: “Trong năm qua, Đoàn trường đã chủ động bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và thực hiện tốt các hoạt động giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng nếp sống đẹp trong đoàn viên, học sinh sinh viên. Các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của thanh niên, đồng thời gắn liền với việc xây dựng chương trình hành động cụ thể tạo ra phong trào thi đua sổi nổi rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực”. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung phong phú, theo hướng thiết thực, phù hợp với tâm lý học sinh, sinh viên. Các phong trào, hoạt động tình nguyện thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, thu hút sự tham gia của đông đảo ĐVTN, hội viên, sinh viên. Chiến dịch tình nguyện “Chủ nhật đỏ”, Tiếp sức đến trường”; chương trình “Tình nguyện mùa đông” và “Xuân tình nguyện”; “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”... đã ghi dấu ấn đậm nét tinh thần tình nguyện, xung kích của lực lượng ĐVTN.

Tại trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn trường đã tổ chức được hơn 150 hoạt động tình nguyện, qua đó tạo môi trường để ĐVTN phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái và ý thức được trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình. Đây cũng là nguồn lực lượng để Đoàn thanh niên bồi dưỡng và giới thiệu ĐVTN ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Hàng năm, Đoàn trường đã giới thiệu 12 đến 15 sinh viên cho Đảng xem xét kết nạp.

Phấn đấu và trưởng thành

Đội sinh viên tình nguyện Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc tổ chức “Hành trình tìm về cội nguồn - tôn vinh lịch sử - văn hóa dân tộc”.

Vinh dự là 1 trong 3 đảng viên vừa được kết nạp Đảng tháng 11/2025, đảng viên trẻ Hoàng Đào Khánh Linh, Lớp K20 ĐHSP Toán - Tin, Trường Đại học Hùng Vương không giấu được niềm xúc động xen lẫn tự hào chia sẻ: "Ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học em đã xác định mục tiêu cho bản thân. Là lớp phó học tập, ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập trên lớp em còn thường xuyên tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn trường phát động. Năm 2024, em đạt giải Khuyến khích Olympic Toán học Sinh viên toàn quốc và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Những thành tích đó cùng với sự nỗ lực của bản thân, em đã được các thầy cô giáo ghi nhận. Trở thành đảng viên là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng đặt ra cho em trách nhiệm phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện tác phong, đạo đức, lối sống. Đây là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của bản thân em".

Là Đảng bộ có đông học sinh, sinh viên được lựa chọn tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, ThS. Hà Thanh Hòa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trưởng Cao đẳng Y Dược Phú Thọ cho biết: “Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên. Trong đó chỉ đạo, tạo điều kiện cho Đoàn trường, Hội sinh viên tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua tạo môi trường rèn luyện cho học sinh, sinh viên. Chúng tôi hy vọng thông qua lớp bồi dưỡng, các em sẽ tiếp tục tu dưỡng đạo đức, giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; tích cực tham gia các phong trào; lan tỏa những giá trị tốt đẹp đã học được đến cộng đồng. Trong thời gian tới, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của mỗi cá nhân, Đảng ủy, Ban giám hiệu sẽ chỉ đạo các chi bộ, các khoa, phòng và tổ chức đoàn thể quan tâm, giúp đỡ để các em được đứng trong hàng ngũ của Đảng”.

Lớp ĐVTN, học sinh, sinh viên của thời đại mới với những nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Được rèn luyện trong môi trường có điều kiện phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, có nhận thức đúng đắn, có mục tiêu và lý tưởng phấn đấu, được cấp ủy đảng quan tâm và tạo điều kiện đó là những bước quan trọng để công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên thật sự chất lượng, hiệu quả. Chính bởi vậy cấp ủy, tổ chức đảng sẽ tiếp tục thực hiện tốt từng khâu, từng bước, chặt chẽ, nghiêm túc, từ công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên luôn đồng hành trong việc gieo những “hạt giống đỏ” để ươm lên những mầm xanh.

Thu Hà