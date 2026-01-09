Niềm tin vững, khát vọng lớn - Bài 5: Công tác quốc phòng, an ninh đạt nhiều thành tựu nổi bật

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp và trong nước vẫn hiện hữu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức, nhưng với nhận thức, tư duy mới, những quyết sách chiến lược mới cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao, Đảng đã lãnh đạo đất nước đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực.

Trong đó, công tác quốc phòng, an ninh (QP, AN) được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên đã đạt được những thành tựu nổi bật:

Một là, ban hành, thực hiện nhiều chủ trương, chiến lược mới về QP, AN, bảo vệ Tổ quốc (BVTQ). Nhận thức, tư duy về QP, AN có sự phát triển, đã lãnh đạo công tác tham mưu hoạch định, ban hành, thực hiện các chủ trương, chiến lược về QP, AN thiết thực, khả thi, tiêu biểu như: Chiến lược BVTQ trong tình hình mới; các nghị quyết về công nghiệp quốc phòng (CNQP), về tổ chức Quân đội, Công an, về phòng thủ dân sự; các kết luận về tăng cường tiềm lực quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) trên các hướng, địa bàn chiến lược và về tổ chức quân sự, công an địa phương tinh, gọn, mạnh...

Xây dựng, thực hiện Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược BVTQ trong tình hình mới bảo đảm chặt chẽ, chất lượng; sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết, kết luận về Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược BVTQ trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; đề xuất các chủ trương, quan điểm BVTQ từ sớm, từ xa; các nội dung về quốc phòng gắn với phát triển KT-XH vùng trong 6 nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng trên cả nước... Đây là “kim chỉ nam” cho công tác QP, AN, BVTQ, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH đất nước.

Đông đảo người dân và khách quốc tế tham quan trang bị, khí tài do Việt Nam sản xuất trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Hai là, lãnh đạo xây dựng, thực hiện các luật và chính sách mới về QP, AN. 5 năm qua, nước ta đã xây dựng, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả hệ thống luật, chính sách về QP, AN, tiêu biểu là các luật: Biên phòng Việt Nam; Phòng thủ dân sự; Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Công nghiệp QP, AN và động viên công nghiệp; Phòng không nhân dân; Tình trạng khẩn cấp; Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; An ninh mạng; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân (CAND); một số luật, nghị quyết và pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực QS, QP và an ninh.

Cùng với đó, đã xây dựng hệ thống văn bản dưới luật hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ QS, QP và an ninh. Đây là cơ sở pháp lý để hoạt động QP, AN bảo đảm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Ba là, thực hiện tốt nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc và an ninh quốc gia. LLVT cả nước luôn chủ động tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để xảy ra xung đột quân sự. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm. Phối hợp chặt chẽ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Có nhiều chủ trương, đối sách thiết thực xử lý hiệu quả các tình huống QP, AN trên môi trường thực địa, không gian số, không gian mạng. LLVT luôn tích cực, kiên cường, dũng cảm, không quản hy sinh, gian khổ, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, thảm họa, dịch bệnh (đặc biệt là đại dịch Covid-19); tích cực giúp nhân dân phát triển KT-XH. Quân đội và Công an quyết liệt, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ...

Bốn là, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, có bước đột phá quan trọng. Nền quốc phòng toàn dân được xây dựng vững mạnh toàn diện cả tiềm lực, lực lượng, thế trận; kết hợp chặt chẽ với nền an ninh nhân dân, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiềm lực quốc phòng được chú trọng xây dựng, phát triển, tạo ra sức mạnh, năng lực quốc gia mới cho BVTQ, nổi bật là tiềm lực chính trị-tinh thần, “thế trận lòng dân” được khơi dậy, phát huy. Tiềm lực kinh tế, văn hóa được tăng cường; tiềm lực khoa học, công nghệ được ưu tiên đầu tư phát triển mạnh; tiềm lực quân sự-an ninh luôn được củng cố, nâng cao.

Các lực lượng quốc phòng được chăm lo xây dựng toàn diện; giáo dục QP, AN đạt kết quả tốt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức BVTQ của hệ thống chính trị và toàn dân. Thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với QP, AN và QP, AN với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; thẩm định chặt chẽ về mặt QP, AN đối với các công trình, dự án, quy hoạch phát triển KT-XH. Điều chỉnh quy hoạch tổng thể thế bố trí quốc phòng phù hợp với quyết tâm BVTQ trong tình hình mới...

Công nghiệp QP, AN được xây dựng, phát triển theo định hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, một số nội dung có bước đột phá, về đích sớm. Đã làm chủ một số công nghệ nền, công nghệ lõi, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất thành công nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, có ý nghĩa chiến lược; sản xuất được một số sản phẩm lưỡng dụng, hiện đại, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm là, xây dựng Quân đội nhân dân, CAND và dân quân tự vệ có nhiều đột phá. Xây dựng Quân đội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện quyết liệt việc điều chỉnh tổ chức, biên chế theo định hướng xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, bảo đảm vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm sự cân đối, đồng bộ giữa các quân chủng, binh chủng, lực lượng... Điều chỉnh thế bố trí chiến lược các đơn vị Quân đội, Công an phù hợp với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, nhiệm vụ phòng thủ đất nước, an ninh quốc gia và tác chiến; chất lượng huấn luyện, diễn tập được nâng lên.

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng tổng hợp ngày càng cao; dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp. Xây dựng CAND vững mạnh với phương châm “Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”; tích cực điều chỉnh tổ chức bộ máy CAND tinh, gọn, mạnh.

Sáu là, hội nhập quốc tế và đối ngoại QP, AN có bước đi tiên phong, góp phần quan trọng củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Hội nhập quốc tế và đối ngoại QP, AN được tiến hành tích cực, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, có nhiều đổi mới sáng tạo, tiếp tục là điểm sáng, là một trong những trụ cột của hoạt động đối ngoại quốc gia, xây dựng môi trường hòa bình, kiến tạo phát triển. Đã ban hành, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tạo cơ sở xây dựng, phát huy tuyến phòng thủ, vành đai an ninh từ bên ngoài lãnh thổ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, ngăn chặn nguy cơ xung đột, chiến tranh, BVTQ từ sớm, từ xa; đồng thời góp phần huy động nguồn lực quốc tế cho xây dựng và BVTQ thời kỳ mới.

Xử lý thành công nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong quan hệ quốc tế, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế. Mở rộng quan hệ đối ngoại với các đối tác. Tổ chức thành công nhiều hoạt động hợp tác, hữu nghị QP, AN giữa Việt Nam với các nước, tăng cường đoàn kết. Kịp thời tham mưu và xử lý nhanh, hiệu quả những vấn đề nảy sinh trong hợp tác QP, AN. Tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục hậu quả động đất... Qua đó củng cố lòng tin, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội, Công an trên trường quốc tế.

Bảy là, luôn giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với QP, AN và LLVT. Công tác QP, AN luôn quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; Nhà nước quản lý tập trung, thống nhất. Có nhiều giải pháp thiết thực xây dựng Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, chỉ huy các cấp đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy và tinh gọn tổ chức bộ máy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; chăm lo giáo dục, rèn luyện, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên. LLVT chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật, tham gia có hiệu quả công tác xây dựng, phổ biến pháp luật; tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch. Cán bộ, chiến sĩ LLVT luôn trung thành, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ; phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ CAND, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những thành tựu về QP, AN đã đóng góp quan trọng vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra; tăng cường tiềm lực, sức mạnh, uy tín quốc tế, tạo thế và lực đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và BVTQ; đồng thời, để lại những bài học kinh nghiệm quý để Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ QP, AN trong kỷ nguyên phát triển mới.

(Còn nữa)

Nguồn qdnd.vn