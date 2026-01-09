Vững niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc lịch sử trên con đường phát triển, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động lại đẩy mạnh các hoạt động chống phá. Việc nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân là nhiệm vụ cấp thiết.

Đảng bộ xã Hợp Lý đẩy mạnh tuyên truyền trực quan với nhiều cụm pano, áp phích... hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua và định hướng tương lai. Nhưng đối với các thế lực thù địch, đây lại là “cơ hội vàng” để xuyên tạc, nhất là công tác nhân sự.

Cùng với đó, các thế lực thù địch phủ nhận thành tựu phát triển đất nước. Bất chấp những con số tăng trưởng kinh tế ấn tượng và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, chúng vẫn cố tình rêu rao rằng "Việt Nam đang tụt hậu", "thể chế chính trị cản trở phát triển". Chúng còn ra sức truyền bá các giá trị "dân chủ tự do" kiểu phương Tây, đòi "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập", mục tiêu là xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng lợi dụng không gian mạng để phát tán các tài liệu "xét lại lịch sử", bôi nhọ quá khứ hào hùng của dân tộc.

Trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cán bộ, đảng viên hơn lúc nào hết cần giữ vững bản lĩnh chính trị và sử dụng những lập luận sắc bén để đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu sau chiến tranh đã trở thành một quốc gia đang phát triển năng động. Các chỉ số về phát triển con người (HDI), xóa đói giảm nghèo của Việt Nam luôn được Liên hợp quốc đánh giá cao. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong công tác cán bộ, các quy trình nhân sự Đại hội XIV được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, rõ tiêu chuẩn. Đảng ta xác định cán bộ là “then chốt của then chốt”. Việc lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, có tư duy chiến lược và khát vọng cống hiến không phải là “sắp đặt” mà là sự chuẩn bị trách nhiệm trước lịch sử và Nhân dân. Công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong những năm qua đã làm trong sạch bộ máy, chuẩn bị nguồn cán bộ chất lượng nhất cho nhiệm kỳ mới.

Đại hội XIV không chỉ là tiếng nói của các đại biểu mà là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Quá trình lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng là minh chứng sống động nhất cho tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Để tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, mỗi cá nhân cần hiểu rõ ý nghĩa, tầm vóc của Đại hội XIV. Đây là Đại hội tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, định hướng đất nước đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước). Mỗi đảng viên cần kiên định lý tưởng, đổi mới tư duy, kiên định mục tiêu độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đại hội XIV kỳ vọng sẽ mang lại những đột phá về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực; thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Mỗi hành động, lời nói của người đảng viên đều ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng. Do vậy, cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, giải quyết kịp thời những bức xúc từ cơ sở, để mỗi người dân thấy mình là một phần trong vận mệnh chung của đất nước, từ đó cùng hướng về Đại hội với sự kỳ vọng và tin tưởng tuyệt đối.

Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những cơ hội lớn từ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu thế chuyển dịch kinh tế toàn cầu. Chúng ta không chỉ mơ ước mà đang hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam cường thịnh, phồn vinh và hạnh phúc. Thành công của các kỳ Đại hội trước đã đặt nền móng vững chắc. Đại hội XIV sẽ là bệ phóng để Việt Nam bứt phá.

Vững niềm tin vào Đại hội XIV chính là vững tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng cán bộ, đảng viên mà là tình cảm, ý chí của mọi người Việt Nam yêu nước. Hướng tới Đại hội, mỗi chúng ta hãy bằng những hành động thiết thực, sự tỉnh táo trước các luận điệu sai trái, đóng góp tâm sức và trí tuệ vào công việc chung.

Một mùa xuân mới đang về trên đất nước, mang theo luồng sinh khí mới từ Đại hội XIV – kỳ Đại hội của niềm tin, khát vọng và sự bứt phá vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Quốc Hội