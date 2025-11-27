Tỉnh táo nhận diện và phòng ngừa hoạt động nhiễu loạn, xuyên tạc thông tin

Thế giới đang bước vào thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực xã hội với sự phát triển như vũ bão của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Lợi dụng thế mạnh của thành tựu khoa học kỹ thuật, đặc biệt là không gian mạng, những năm qua, các thế lực thù địch đã ra sức tuyên truyền các thông tin nhiễu loạn, xuyên tạc hòng gieo rắc tư tưởng hoài nghi, gây mất lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta, qua đó hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, từng bước thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Bản chất không gian mạng là môi trường mở cho phép người sử dụng tự do cung cấp, tìm kiếm và sử dụng thông tin, chia sẻ, kết nối cộng đồng. Thông qua đó, con người được tiếp cận với lượng thông tin, kiến thức xã hội khổng lồ, được cập nhật thường xuyên với tốc độ rất nhanh, nội dung phong phú, đa dạng... nên rất khó quản lý, giám sát và kiểm duyệt. Đây chính là một trong những thế mạnh của không gian mạng được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để tuyên truyền thông tin nhiễu loạn, xuyên tạc đối với nước ta.

Về nội dung thông tin xuyên tạc, kẻ địch triệt để lợi dụng, khoét sâu những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lợi dụng các vụ việc phức tạp xảy ra ở trong nước... để rêu rao, xuyên tạc rằng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, cần thay thế bằng hệ tư tưởng dân chủ tư sản để “phù hợp với xu thế phát triển”.

Đặc biệt, mới đây, nhân việc Đảng, Nhà nước ta thực hiện việc tinh giản biên chế và sắp xếp lại hệ thống chính trị, kẻ địch đã ra sức xuyên tạc rằng, việc tinh giản biên chế ở Việt Nam chỉ là “hình thức, mị dân, không đem lại hiệu quả thực tế mà chỉ là gây tốn kém tiền bạc, ngân sách”; là “miếng bánh phân chia quyền lực của các phe phái”. Hay nhân Hội nghị Trung ương XIV vào 2 ngày 5 và 6/11/2025 vừa qua để cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng XIV, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ, chúng cho rằng, việc giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV chỉ mang tính hình thức, thực chất chỉ là việc “củng cố hay thâu tóm quyền lực” của một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Lợi dụng sự thay đổi về nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước và ở một số bộ, ngành địa phương trước đại hội, các tổ chức phản động đồng loạt đăng tải các bài viết xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng là “không bảo đảm dân chủ”,“áp đặt”,“đặt lợi ích nhóm lên trên lợi ích quốc gia - dân tộc”...

Thậm chí, kẻ địch tìm cách bịa đặt đời tư cá nhân; xuyên tạc nhân phẩm, đạo đức lối sống... của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tuyên truyền xuyên tạc tình hình sức khỏe; bình phẩm, phán xét về trình độ, năng lực nhằm bôi nhọ thanh danh, uy tín của các đồng chí lãnh đạo, nhất là các đồng chí được giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương và UBKT Trung ương khóa XIV.

Về phương pháp, thủ đoạn: Các thế lực thù địch lập ra hơn 380 báo, tạp chí, hàng ngàn các trang web, blog, tài khoản mạng xã hội và hội, nhóm trên mạng Facebook và lợi dụng chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng Việt của hãng BBC, VOA, RFA... để đăng tải tin, bài, clip có nội dung xuyên tạc, nhiễu loạn, thông tin xấu, độc theo kiểu “mưa dầm thấm lâu” để chống phá nước ta. Chúng tìm cách trộn lẫn thông tin thật - giả một cách tinh vi để hướng lái người dân theo luồng thông tin sai lệch; núp bóng “phản biện độc lập”, ngụy tạo sự khách quan để xuyên tạc nhiều vấn đề trong xã hội rất khó nhận biết. Chúng còn lợi dụng công nghệ để cắt dán, trích dẫn sai lệch các hình ảnh, tài liệu; lập những tài khoản giả mạo trên mạng xã hội, website giả mạo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhân vật nổi tiếng để đăng tải thông tin sai sự thật, gieo rắc tâm lý hoang mang, hoài nghi, mất lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tính riêng năm 2020, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 3.000 trang mạng có nội dung xấu, trong đó có 31 trang mạng, blog, 55 kênh YouTube, 49 Fanpage, 765 tài khoản Facebook đăng tải hơn 800.000 bài viết, video, clip có nội dung xấu, độc hại. Các thế lực thù địch còn thiết lập cơ sở dữ liệu, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Internet kết nối vạn vật, dữ liệu lớn (Big Data)... để tạo ra các dữ liệu, tài liệu giả theo kiểu “có giá trị như thật” nhằm chống Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, chúng còn sử dụng người nhẹ dạ, cả tin, có nhận thức hạn chế hoặc vì lợi nhuận kinh tế đứng ra “làm chim mồi” đóng vai “nhân chứng” chứng minh “độ tin cậy” cho thông tin xuyên tạc mà chúng đã tuyên truyền, xuyên tạc.

Về đối tượng, đối tượng hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc rất đa dạng, phức tạp, đó là một số người nghiên cứu lý luận, thực tiễn bài xích tư tưởng XHCN trong cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản; một bộ phận cán bộ, đảng viên bất mãn, cơ hội, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những người nhận thức thấp bị lôi kéo, lừa bịp... nhưng lực lượng chủ yếu chính là đối tượng trong các tổ chức phản động lưu vong cấu kết với các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị trong nước. Số này giữ vai trò nòng cốt trong triển khai các chiến dịch phá hoại tư tưởng, tiến hành các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc.

Về thời điểm, chúng triệt để lợi dụng thời điểm trong nước diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội hoặc xảy ra các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, những vấn đề mà xã hội quan tâm, những “điểm nóng” về an ninh trật tự trong nước; những biến động lớn về chính trị, kinh tế của thế giới... để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, thù địch đối với nước ta.

Nhằm góp phần khắc phục hạn chế, thiếu sót, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động tuyên truyền thông tin nhiễu loạn, xuyên tạc, cần xác định rằng đó là một nội dung quan trọng trong công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng; đây là một trong những nhiệm vụ mang tính cấp bách, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị. Do vậy, cần phát huy sức mạnh tổng hợp các tầng lớp nhân dân trong triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn nhằm tranh thủ được sự đồng lòng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng người Việt ở nước ngoài một cách thực chất, thiết thực và hiệu quả nhất. Chủ động tăng cường nắm tình hình, phát hiện kịp thời âm mưu, thủ đoạn, đặc biệt là phương thức hoạt động mới của kẻ địch để tuyên truyền luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch. Xây dựng và phát huy vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng nhằm huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong tham gia hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động này.

Phát huy vai trò nòng cốt, chủ lực của các cơ quan chuyên trách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hệ thống cơ quan báo chí, đài truyền hình trong phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xây dựng cơ chế chỉ đạo thông tin thống nhất, hiệp đồng thông tin đồng bộ, tác chiến thường trực, đa dạng, đa tuyến. Chú trọng đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng, lý luận có đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cơ quan chức năng cần chủ động hướng dẫn người dân được tiếp cận thông tin chính thống về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước. Đa dạng hóa nội dung, phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nhiều cấp độ, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực và từng địa bàn.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, Internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này nhằm chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các trang mạng thường đăng tải các tin, bài, phim có nội dung xấu, độc hại, trái với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác phòng chống các loại tội phạm trên không gian mạng có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh nhuệ, hiện đại, có trình độ chuyên môn sắc bén. Tiếp tục đầu tư, trang bị các trang thiết bị nghiệp vụ chuyên dụng và áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại nhằm phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống hoạt động tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, thù địch chống phá nước ta.

Nguồn cand.com.vn