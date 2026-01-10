Phường Nông Trang triển khai nhiệm vụ năm 2026

Chiều 10/1, phường Nông Trang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Cầm Hà Chung - Bí thư Đảng ủy phường Nông Trang phát biểu tại hội nghị.

Ngay sau hợp nhất, hệ thống chính trị của phường nhanh chóng được kiện toàn, vận hành thông suốt; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định. Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 516,9 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 3.800 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ phát triển mạnh với hơn 1.000 doanh nghiệp, 1.560 hộ kinh doanh cá thể.

Trong năm, phường triển khai 29 công trình, dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư hơn 359 tỷ đồng; công tác quản lý trật tự đô thị được tăng cường với 74 lượt ra quân, góp phần lập lại trật tự, mỹ quan đô thị.

Đồng chí Cầm Hà Chung - Bí thư Đảng ủy phường Nông Trang trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Trong công tác chuyển đổi số, 100% hồ sơ, văn bản công việc thực hiện trên môi trường điện tử, trang bị chữ ký số cho toàn bộ cán bộ có thẩm quyền; hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trên hệ thống giám sát thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Mô hình “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng với 32 tổ chuyển đổi số cộng đồng, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Long Giang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025.

Năm 2025, Đảng bộ phường đã kết nạp 58 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 4.347 đồng chí, sinh hoạt tại 92 chi, đảng bộ trực thuộc; 100% tổ chức Đảng và 98,6% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Năm 2026, phường Nông Trang đặt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước đạt 480,194 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình đạt 80% trở lên; tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%...

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 được Đảng ủy, UBND phường khen thưởng.

Lê Minh