Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong các cơ sở giáo dục năm 2026

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 71/SGD&ĐT-HSSV ngày 9/1/2026 về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) năm 2026.

Học sinh Trường THCS Hạc Trì, phường Việt Trì thực hành chữa cháy bằng bình chữa cháy xách tay.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các đơn vị, trường học trực thuộc; yêu cầu các cơ sở giáo dục, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về PCCC và CNCH; tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu trách nhiệm.

Các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, lồng ghép kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH vào chương trình học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa; tổ chức tập huấn, diễn tập, thực hành phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất, hệ thống điện, trang thiết bị PCCC, đặc biệt tại các khu nhà cao tầng, ký túc xá; kịp thời khắc phục các nguy cơ mất an toàn và không đưa công trình vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Hiền Mai