Hợp Kim đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Sau sáp nhập, xã Hợp Kim có diện tích tự nhiên hơn 8.600 ha, dân số hơn 20 nghìn người, sinh sống tại 23 xóm. Đảng bộ xã có 39 chi bộ trực thuộc với 1.029 đảng viên. Trong bối cảnh mới với nhiều yêu cầu và thách thức đan xen, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ xã tiếp tục được khẳng định rõ nét, tạo nền tảng chính trị vững chắc để đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Vụ Đông năm 2025 - 2026, xã Hợp Kim xây dựng mô hình trồng khoai tây với diện tích trên 3,5 ha tại xóm Bôi Cả.

Ngay sau sáp nhập, Đảng bộ xã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy. Toàn bộ hệ thống chính trị được rà soát, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các nhiệm vụ chính trị được triển khai chủ động, đồng bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã trực tiếp làm việc với 23/23 chi bộ xóm để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Các cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân tại các xóm Khai Đồi, Đồng Chờ, Nà Bờ về những vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng, phát triển du lịch, bảo đảm an ninh trật tự không chỉ giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, mà còn góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Năm 2025, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Nông - lâm nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Tổng diện tích gieo trồng đạt 2.441 ha, bằng 102,69% nghị quyết; sản lượng cây có hạt đạt 5.900 tấn; bình quân lương thực đạt 296 kg/người. Trồng rừng sau khai thác đạt 378 ha, vượt 274,5% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nhiều mô hình sản xuất mới như trồng khoai tây trắng xuất khẩu, bí đỏ, mướp đắng, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, vụ Đông năm 2025 - 2026, xã chỉ đạo liên kết với doanh nghiệp triển khai trồng khoai tây trên diện tích 3,5 ha tại xóm Bôi Cả.

Cùng Thường trực Đảng ủy xã Hợp Kim, chúng tôi đến thăm mô hình trồng khoai tây đang kỳ phát triển tốt. Đồng chí Bùi Văn Toán - Chủ tịch Hội Nông dân xã chia sẻ: Đây là năm đầu tiên xã triển khai mô hình liên kết với Công ty Orion trên diện tích 3,5 ha với 12 hộ dân tham gia. Tham gia mô hình, bà con được hỗ trợ tối đa về kỹ thuật và cam kết bao tiêu sản phẩm với giá 7.500 đồng/kg. Mô hình áp dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật. Với năng suất dự kiến đạt từ 25 - 28 tấn/ha, mô hình hứa hẹn mang lại lợi nhuận khoảng 60 - 70 triệu đồng/ha. Thành công của mô hình sẽ là cơ sở quan trọng để xã nhân rộng, giúp hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thu nhập ổn định hơn.

Song song với đó, lĩnh vực thương mại - dịch vụ được chú trọng phát triển. Chợ Bãi Xe đưa vào khai thác phát huy vai trò là trung tâm giao thương của khu vực. Với lợi thế dòng sông Bôi hiền hòa, cảnh quan thiên nhiên hữu tình, hoạt động du lịch, dịch vụ từng bước trở thành hướng phát triển kinh tế tiềm năng. Các mô hình du lịch cộng đồng tại Nà Bờ, Đồng Chờ cùng khu du lịch nghỉ dưỡng Serena Kim Bôi hoạt động hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. UBND xã chủ động làm việc với 13 hợp tác xã, xúc tiến hợp tác phát triển kinh tế xanh giai đoạn 2025 - 2030, mở ra hướng đi mới cho phát triển bền vững.

Cơ sở vật chất văn hóa xã Hợp Kim được đầu tư góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Năm 2025, xã Hợp Kim cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, cải thiện; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng nâng cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Chất lượng giáo dục được duy trì, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 90%. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm đúng mức. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,26%; xã giữ vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Văn Lộc cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xác định dịch vụ - du lịch là đột phá chiến lược; phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh chuyển đổi số; phấn đấu đến năm 2030 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, cơ bản không còn hộ nghèo.

Hương Lan