Năm 2026, xã Lạc Lương phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt 18 tỷ đồng

Ngày 10/1, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lạc Lương tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Lạc Lương tặng Giấy khen cho các tập thể Chi, Đảng bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025.

Năm 2025, Đảng bộ và Nhân dân xã Lạc Lương đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên.

Kết thúc năm, Đảng bộ đạt 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Tổng thu ngân sách đạt 2,27 tỷ đồng, bằng 230,5% kế hoạch. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình đạt 95%, bằng 172,73% so với Nghị quyết, tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế đạt 97%.

Đảng bộ xã Lạc Lương có 53 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với 1618 đảng viên. Tỷ lệ tổ chức Đảng trực thuộc, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều đạt trên 90%. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, phù hợp với yêu cầu ổn định tổ chức sau sáp nhập. Trong năm đã tổ chức kiểm tra 6 tổ chức Đảng, 3 đảng viên, giám sát 4 tổ chức Đảng, 2 đảng viên. Các chi, Đảng bộ trực thuộc và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ cơ sở đã kiểm tra giám sát 57 cuộc. Các cuộc kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, góp phần nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ...

Tại hội nghị, Đảng uỷ xã Lạc Lương cũng đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, tạo tiền đề quan trọng để xã Lạc Lương tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới với 18 chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 10,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách Nhà nước đạt 18 tỷ đồng. Tỷ lệ tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ và tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Hoàng Hương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà xã Lạc Lương đã đạt được trong năm 2025. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; tăng cường công tác xây dựng Đảng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, Đảng uỷ xã Lạc Lương đã tặng Giấy khen cho 2 Đảng bộ cơ sở, 1 Chi bộ cơ sở và 5 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025.

Tặng Giấy khen cho 13 đảng viên các Chi, Đảng bộ cơ sở và Chi bộ trực thuộc Đảng ủy đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục (2021-2025), 35 đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025.

Xuân Thiên

(Xã Lạc Lương)