Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Chiều 27/2, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng Văn phòng UBND tỉnh.

Năm 2025, Văn phòng UBND tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong đó đã bám sát chương trình công tác, duy trì nghiêm túc các phiên họp thường kỳ; tổ chức trên 500 hội nghị, cuộc họp của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhằm xử lý các vấn đề quan trọng, cấp bách, liên ngành. Đồng thời chủ động đề xuất tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề để kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Văn phòng UBND tỉnh đã kịp thời tham mưu ban hành 386 thông báo kết luận chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh; tham mưu cụ thể hóa các nghị quyết của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng hai con số, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 của tỉnh đạt 10,52%, cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã làm tốt công tác phối hợp, tích cực tham mưu đề xuất, phục vụ chu đáo các hội nghị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các kỳ họp HĐND tỉnh, tham mưu nhiều văn bản chỉ đạo về giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các đột phá chiến lược, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh vai trò quan trọng của Văn phòng UBND tỉnh trong tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo tỉnh, nhất là trong bối cảnh năm 2025 có nhiều quyết sách lớn của Trung ương, yêu cầu bộ máy hành chính vận hành thông suốt, hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của tập thể, cán bộ Văn phòng trong công tác tham mưu, tổng hợp, xử lý văn bản; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để hoàn thiện nội dung; tham mưu xây dựng nhiều đề án quan trọng, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời rà soát văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thống nhất và phù hợp thực tiễn, góp quan trọng để tỉnh Phú Thọ đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2025 với nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, đột phá, tạo nền tảng và dư địa cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng Phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Từ những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng trong xây dựng Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao chất lượng tham mưu trên cơ sở bám sát chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của HĐND, UBND tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ được giao; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh tặng 2 tập thể và 4 cá nhân.

Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao kỷ luật thực thi nhiệm vụ; phân công rõ người, rõ việc gắn với kiểm tra, giám sát; thống nhất và dứt khoát về tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”; từ “quản lý dựa trên mệnh lệnh hành chính” sang “quản trị dựa trên kết quả”; từ “đánh giá bằng báo cáo hình thức” sang “đánh giá bằng sản phẩm cụ thể” và “tác động xã hội thực chất”, từ “nhận thức đúng” thành “tổ chức triển khai có hiệu quả”; từ “quyết tâm cao” thành “kết quả rõ”. Bám sát thực tiễn, chủ động sáng tạo, không ngừng đổi mới; thực hiện đúng phương châm “nói là làm - làm ngay - làm đúng - làm quyết liệt - làm đến cùng - làm hiệu quả”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp theo hướng: Chủ động, linh hoạt, kịp thời, chính xác. Việc tổ chức triển khai công tác phải kỷ cương, khoa học, chuyên nghiệp và hiện đại; thực sự là “cơ quan gác cổng” trung thành, tận tụy và tinh thông. Theo đó, Văn phòng cần hoàn thành ngay việc phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”, sắp xếp nhân sự phù hợp năng lực, có cơ chế đào tạo, khen thưởng và điều chuyển nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng thời tăng cường khả năng dự báo chiến lược, chuyển tư duy từ “thụ động tiếp nhận” sang “chủ động dẫn dắt”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong theo dõi, đôn đốc, nâng cao chất lượng công tác phục vụ của văn phòng.

