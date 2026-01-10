Xã Tân Sơn chủ động chuẩn bị cho bầu cử

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, xã Tân Sơn đã và đang chủ động triển khai đồng bộ các công việc chuẩn bị cho bầu cử.

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy, chính quyền xã Tân Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu cử phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Các bước chuẩn bị phục vụ bầu cử trên địa bàn được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm thời gian và tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Theo đồng chí Hà Thanh Ngữ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử xã Tân Sơn, Đảng ủy xã đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo đến tất cả các cơ quan, đơn vị, chi bộ và các khu dân để cấp ủy, chính quyền xác định rõ mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc bầu cử bảo đảm yêu cầu hướng dẫn, dân chủ, công khai, minh bạch và an toàn. Đây cũng là cơ sở để các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan chủ động xây dựng chương trình công tác, phối hợp thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, lựa chọn những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Xã Tân Sơn tổ chức hội nghị liên tịch lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đảng ủy xã quán triệt các đơn vị, các khu dân cư triển khai nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và thực sự là ngày hội của toàn dân. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND phải bảo đảm đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền; tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ, tham gia lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những đại biểu thật sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong các cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương. Tại hội nghị liên tịch lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Xây dựng Đảng xã đã thông qua danh sách trích ngang của 27 ông bà được giới thiệu ứng cử để cử tri trong xã bầu chọn ra 18 ông, bà đại biểu HĐND xã Tân Sơn nhiệm kỳ 2026-2031. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các cử tri nơi công tác đã tham gia đóng góp ý kiến, nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm của người ứng cử. Các ý kiến đều thể hiện sự thống nhất cao, ghi nhận quá trình công tác, sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của người được giới thiệu ứng cử, đồng thời bày tỏ kỳ vọng đại biểu HĐND nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Kết quả, 100% cử tri nơi công tác đã bày tỏ sự tín nhiệm và biểu quyết nhất trí đối với danh sách 27 ông, bà được giới thiệu ứng cử. Hội nghị là bước quan trọng trong quy trình bầu cử, góp phần bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định pháp luật, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp.

Công tác đảm bảo an ninh và trật tự, an toàn xã hội được tăng cường; không để xảy ra các hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Đảng ủy xã yêu cầu tổ chức công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp (nếu có). Rà soát các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài; các vụ việc có công dân thường xuyên khiếu kiện vượt cấp hoặc thường xuyên đến Đảng ủy, UBND xã, Trụ sở tiếp công dân để có phương án tiếp công dân, đối thoại xử lý kịp thời, không để gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khi diễn ra bầu cử. Xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh theo đúng quy định pháp luật; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng khiếu nại, tố cáo gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Kim Ngọc -Trưởng Ban xây dựng Đảng cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến cuộc bầu cử theo hình thức ngắn gọn, tập trung những vấn đề trọng tâm để các cơ quan, đơn vị, khu dân cư nắm và triển khai theo đúng kế hoạch. Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên được duy trì thường xuyên..."

Thu Hà