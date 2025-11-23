Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra tiến độ một số dự án tại các xã Lạc Thủy, An Nghĩa

Ngày 23/11, đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm, kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm tại các xã Lạc Thủy, An Nghĩa. Tham gia đoàn có đồng chí Quách Tất Liêm – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại xã Lạc Thủy, đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ Dự án Nhà máy sản xuất vôi – bột nhẹ Xuân Thiện Hòa Bình và Dự án Nhà máy xi măng Xuân Thiện Hòa Bình do Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Cảng Xuân Thiện tại xã Lạc Thủy.

Dự án Nhà máy sản xuất vôi – bột nhẹ Xuân Thiện Hòa Bình có tổng công suất 2,16 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, được khởi công tháng 4/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027. Đến nay, dự án đã hoàn thành tuyến đường khảo sát, giải phóng mặt bằng (GPMB) được gần 95/116 ha.

Đối với Dự án Nhà máy xi măng Xuân Thiện Hòa Bình, công suất thiết kế 25.000 tấn clanke/ngày, tổng mức đầu tư 29.800 tỷ đồng, dự kiến khởi công quý II/2026 và hoàn thành cuối năm 2028. Dự án hiện đã GPMB 24,5/77,7 ha. Tuy nhiên, nhiều diện tích vẫn chưa thống nhất được đơn giá bồi thường với người dân, ảnh hưởng đến tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nghe báo cáo tiến độ Tổ hợp Dự án chế biến rau quả thực phẩm, sản xuất bao bì, kho vận và kinh doanh cấu kiện thép tại xã Lạc Thủy.

Cùng với đó, tiểu dự án Cảng Xuân Thiện đã giải phóng được gần 49% diện tích và xây dựng cảng tạm để phục vụ thi công. Công tác GPMB còn vướng mắc do hồ sơ đất đai thất lạc, đơn giá thỏa thuận chưa thống nhất và phát sinh tình trạng xây dựng trái phép.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa Bình đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ bồi thường, kiểm soát xây dựng trái phép, sớm hoàn thiện thủ tục giao đất để đáp ứng mục tiêu triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nghe đại diện chủ đầu tư Dự án Làng Đá Bạc báo cáo quy mô, tiến độ dự án.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Đây là các dự án có quy mô lớn, phù hợp định hướng khai thác tiềm năng khoáng sản và phát triển nông nghiệp công nghệ cao của địa phương, vì vậy cần được đẩy nhanh tiến độ để tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành tích cực hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện thủ tục; chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân, kịp thời báo cáo những khó khăn trong GPMB để tỉnh xem xét tháo gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư phải thể hiện quyết tâm, xây dựng lộ trình cụ thể để phối hợp với xã và các sở, ngành nắm chắc tiến độ từng giai đoạn; triển khai nhanh, gọn, tránh lãng phí nguồn lực.

Đồng chí nhấn mạnh, nhà đầu tư phải quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thực hiện, đẩy nhanh các phần việc ưu tiên, phấn đấu chậm nhất tháng 6/2026 khởi công Dự án Nhà máy xi măng Xuân Thiện. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, thực hiện đúng quy trình đánh giá tác động môi trường, bảo đảm an toàn lao động và trật tự xây dựng trong suốt quá trình triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành nghiên cứu bổ sung quy hoạch tuyến giao thông kết nối từ khu cảng và khu nông nghiệp công nghệ cao (khoảng 16km) nhằm đồng bộ hệ thống hạ tầng phục vụ dự án; đồng thời chủ động phối hợp với nhà đầu tư rà soát các thủ tục còn vướng mắc để thúc đẩy tiến độ chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra tiến độ Tổ hợp Dự án chế biến rau quả thực phẩm, sản xuất bao bì và kho vận kinh doanh cấu kiện thép tại thôn Đại Đồng, xã Lạc Thủy. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 230 tỷ đồng, dự kiến khởi công tháng 1/2026 và đi vào hoạt động trong quý IV/2026.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động của nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị dự án. Đồng chí giao các sở, ngành phối hợp, đôn đốc tiến độ, tạo điều kiện để hoàn thiện thủ tục, bảo đảm dự án triển khai đúng kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ kỳ vọng đến thời điểm này của năm sau, dự án sẽ có những sản phẩm đầu tiên, góp phần tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với chủ đầu tư Dự án Làng Đá Bạc tại xã An Nghĩa.

Trong chương trình làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiểm tra tiến độ Dự án Làng Đá Bạc tại xã An Nghĩa do Công ty CP Phát triển hạ tầng Phú Thành làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 80ha, tổng vốn đầu tư trên 927 tỷ đồng, hướng tới xây dựng khu biệt thự nhà vườn, khu vui chơi giải trí, thể thao và khu biệt thự nghỉ dưỡng, hình thành quần thể du lịch sinh thái chất lượng cao.

Đến nay, Dự án Làng Đá Bạc đã hoàn thành 99% công tác GPMB, chỉ còn một hộ dân và đang được tiếp tục được vận động. Tỉnh đã giao 67,5ha đất cho nhà đầu tư; diện tích còn lại đã có quyết định thu hồi và đang hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Về đầu tư xây dựng, dự án đã được thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, được cấp phép xây dựng hạ tầng theo ba giai đoạn và cấp phép nút giao với đường Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty CP Phát triển hạ tầng Phú Thành đề nghị địa phương sớm hoàn thành GPMB phần diện tích còn lại, xác định giá đất và đẩy nhanh thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng để hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Đồng chí đề nghị địa phương tập trung hoàn thiện GPMB xong trước ngày 31/12/2025. Doanh nghiệp cần tích cực về vốn, nhân lực, máy móc để triển khai dự án nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Hồng Duyên