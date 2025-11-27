Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống văn hóa đất tổ, quyết tâm xây dựng tỉnh Phú Thọ phồn vinh, hạnh phúc

Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh vô địch và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn nguyên giá trị trong mọi giai đoạn lịch sử. Với tỉnh Phú Thọ, vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, đại đoàn kết không chỉ là chủ trương chính trị mà còn là truyền thống văn hóa ngàn đời, là sợi dây kết nối máu thịt giữa các dân tộc, tôn giáo, giai cấp và các tầng lớp Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh tặng hoa và biểu trưng tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tháng 9/2025.

Ngày 1/7/2025 đánh dấu một mốc son lịch sử khi 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình chính thức hợp nhất thành tỉnh Phú Thọ mới. Đây không chỉ là sự mở rộng không gian địa lý mà còn là sự cộng hưởng sức mạnh của 3 vùng đất giàu truyền thống cách mạng, tạo nên cực tăng trưởng mới ở phía Bắc với dân số hơn 4 triệu người, diện tích trên 9.361km2 và tiềm năng phát triển vượt trội. Trên nền tảng ấy, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trở thành động lực then chốt để tỉnh Phú Thọ mới vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Nhìn lại trong nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp và các tổ chức thành viên đã thể hiện rõ vai trò trung tâm khối đại đoàn kết, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới: Đã tiến hành 102 cuộc giám sát trực tiếp, 16 cuộc giám sát bằng văn bản và phối hợp với Hội đồng nhân dân cùng cấp tổ chức nhiều đoàn giám sát chuyên đề. Về phản biện xã hội, MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên đã tổ chức trên 100 hội nghị phản biện, góp ý nhiều dự thảo văn bản quan trọng và nhận được sự tiếp thu, giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Riêng năm 2025, các cấp MTTQ và tổ chức thành viên đã góp ý, phản biện 395 văn bản, tổ chức 28 cuộc phản biện và nhiều hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về sửa đổi Hiến pháp, các luật quan trọng, thu hút hàng trăm nghìn lượt ý kiến. Bên cạnh đó, 544 cuộc đối thoại định kỳ, chuyên đề và đột xuất đã giúp nắm bắt tâm tư, giải quyết kịp thời vướng mắc ở cơ sở, tăng cường đồng thuận xã hội.

MTTQ các cấp đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đến năm 2025”, với kết quả toàn tỉnh xây mới 7.478 căn, sửa chữa 3.322 căn, đạt 100% kế hoạch. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai sâu rộng đến từng khu dân cư, với sự tham gia tích cực của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Người dân không chỉ đóng góp tiền của, tài sản, ngày công lao động mà còn chung tay vận dụng trí tuệ, kinh nghiệm, sáng kiến để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và xây dựng cảnh quan văn minh. Đến nay, toàn tỉnh có 84/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới (63,2%), 3/84 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (3,6%) và 525 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trên lĩnh vực đối ngoại Nhân dân, MTTQ đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách; tổ chức các hoạt động gặp mặt kiều bào, quảng bá hình ảnh quê hương, phối hợp đón tiếp đoàn quốc tế. Vận động hiệu quả các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ an sinh xã hội, xây dựng nhà đại đoàn kết, cứu trợ thiên tai, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, hệ thống tổ chức của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo mô hình mới; việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp với mô hình mới của tỉnh sau sáp nhập, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận, làm rõ vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị, tạo nền tảng để MTTQ tham gia xây dựng Đảng và chính quyền chủ động, hiệu quả hơn.

Bước vào Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, làm cho tư tưởng đại đoàn kết thấm sâu vào từng người dân, từng gia đình, từng cộng đồng. Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của việc hợp nhất tỉnh, khơi dậy niềm tự hào Đất Tổ, biến niềm tự hào ấy thành động lực hành động cách mạng.

(2) Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên theo hướng thực chất, thiết thực, hiệu quả. Xây dựng Mặt trận thực sự là trung tâm đoàn kết, là diễn đàn dân chủ rộng mở của Nhân dân; lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo chất lượng hoạt động.

(3) Phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập trung giám sát việc thực hiện các chính sách lớn sau hợp nhất tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

(4) Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình mới. Phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; trong nhiệm kỳ 100% khu dân cư trong tỉnh thành lập và duy trì hiệu quả ít nhất 1 tổ, nhóm hoạt động tự quản tại cộng đồng; 100% MTTQ các cấp định kỳ ít nhất 1 lần/năm thực hiện đối thoại Nhân dân.

(5) Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động Mặt trận, xây dựng hệ thống dữ liệu dân cư và cơ sở dữ liệu về đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Với truyền thống ngàn năm văn hiến, với sức mạnh đại đoàn kết được tôi luyện qua bao thế hệ, với sự đồng thuận, sáng tạo và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh