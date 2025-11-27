Tân Pheo nỗ lực vượt khó

Nằm lọt thỏm giữa những dãy núi cao, xã Tân Pheo từ lâu được xem như một “vùng lõm” nhiều khó khăn. Giao thông cách trở, hạ tầng thiếu đồng bộ, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, trong khi nguồn lực đầu tư hạn hẹp. Tuy nhiên, Tân Pheo đang chủ động, quyết tâm thoát khỏi “vùng trũng” để từng bước vươn lên.

Một bộ phận người dân ở Tân Pheo vẫn còn phụ thuộc vào việc khai thác lâm sản làm sinh kế

Sau sáp nhập theo mô hình chính quyền 2 cấp, xã Tân Pheo, tỉnh Phú Thọ có diện tích rộng, dân cư phân tán theo từng xóm nhỏ nằm sâu trong núi. Do vậy, việc tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh hay sản xuất vì thế gặp nhiều trở ngại. Cho đến nay, không ít tuyến đường liên xóm vẫn là đường đất, sình lầy, trơn trượt khi mưa lớn; nhiều hộ dân phải vượt hàng chục cây số để tiếp cận dịch vụ hành chính tại trung tâm xã.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng người dân ở Tân Pheo luôn tìm cách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để nỗ lực vươn lên

Là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mường, Dao và Tày nên sản xuất nông nghiệp vẫn dựa vào kinh nghiệm truyền thống, phương thức sản xuất cũ. Thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, thiếu đầu ra ổn định khiến thu nhập của nhiều hộ chưa cao. Một số mô hình kinh tế được thử nghiệm nhưng còn nhỏ lẻ, chưa tạo được sức bật cho địa phương.

Theo đồng chí Phạm Đức Anh, Chủ tịch UBND xã Tân Pheo: xuất phát từ điều kiện thực tế của địa phương và nhìn nhận thẳng thắn những tồn tại đó, Đảng ủy và chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2025 - 2030 theo hướng dựa vào nội lực và tranh thủ tối đa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Trước hết, xã ưu tiên đột phá về giao thông và hạ tầng thiết yếu. Tân Pheo đang kiến nghị tỉnh đầu tư nâng cấp các tuyến đường liên xóm, đặc biệt là tuyến đường kết nối Tân Pheo - Khả Cửu; Tân Pheo - Xuân Đài nhằm mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội cũng như phá thế độc đạo của tuyến đường tỉnh lộ 433, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển nông sản, vật liệu và kết nối du lịch. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Trong nông nghiệp, Tân Pheo xác định 2 mũi nhọn là trồng cây lâm nghiệp và phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn bản địa.

Xã đang phối hợp với doanh nghiệp để xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ, hướng đến mô hình sản xuất bền vững. Việc ứng dụng kỹ thuật trồng cây dược liệu, cây trồng dưới tán rừng cũng được thúc đẩy nhằm tận dụng lợi thế sinh thái. Cùng với đó, Tân Pheo tập trung lợi thế nhằm khai thác du lịch cộng đồng dựa trên bản sắc Mường - Dao - Tày và lợi thế cảnh quan vùng lòng hồ Hòa Bình. Hướng đi này đang được kỳ vọng giữ chân lao động trẻ và tăng thu nhập cho hộ dân.

Với sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án đến nay tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã đạt 46,26%

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Phạm Đức Anh - Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Khó khăn còn nhiều, nhưng tinh thần vượt khó của người dân Tân Pheo chưa bao giờ thiếu. Nhiều hộ đã mạnh dạn thay đổi mô hình sản xuất, tìm cách thoát nghèo bằng chính nội lực của mình.

Tiêu biểu là mô hình chăn nuôi trâu, bò của hộ gia đình anh Lường Văn Sương ở xóm Nà Lốc. Theo đó, nhận thấy việc độc canh cây ngô không thể mang lại thu nhập ổn định, anh chủ động tìm hiểu và chuyển đổi 5 ha đất sang trồng cỏ để phát triển chăn nuôi tập trung. Từ vài con trâu, bò ban đầu, đến nay đàn của anh đã lên tới khoảng 150 con, mỗi năm đàn trâu bò này sinh sản từ 20 - 40 con. Sau khi giữ lại con cái để tái đàn, anh bán bò đực thương phẩm, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng/năm. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế cho gia đình, anh Sương còn hỗ trợ 12 hộ khó khăn trong xã bằng hình thức cho “nuôi rẽ”. Mỗi hộ nhận từ 2 - 6 con trâu, bò tùy điều kiện mỗi hộ. Nếu chăm sóc tốt, mỗi năm họ có thể nhận 2 - 3 con trâu, bò con để cải thiện thu nhập.

Từ cách làm này, nhiều hộ dân trong xã như gia đình ông Lường Văn Pện, Xa Văn Lương ở xóm Nà Lốc; ông Xa Văn Rón, Xa Văn Sen ở xóm Pà Chè; Xa Văn Hiệu, Xa Văn Sen ở xóm Mới... đã thoát nghèo, thậm chí xây được nhà kiên cố. Bên cạnh đó, các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đang tích cực triển khai mô hình sinh kế để tạo thêm việc làm và thu nhập cho hội viên.

Mạnh dạn trong hướng đi phát triển kinh tế, gia đình anh Lường Văn Sương ở xóm Nà Lốc đã thành công với mô hình trồng cỏ để chăn nuôi tập trung

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn khi hạ tầng chưa đồng bộ, nông nghiệp chưa có sản phẩm OCOP, sản xuất nhỏ lẻ, thu nhập bình quân đầu người đạt 31,7 triệu đồng/năm, so với mặt bằng chung còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm tới 25,57%... Tuy vậy, trong kế hoạch giai đoạn tới, Tân Pheo đặt mục tiêu giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo, tăng thu nhập bình quân và phát triển hạ tầng đồng bộ, từng bước tiệm cận các tiêu chí nông thôn mới. Hành trình đi lên sẽ còn nhiều trở ngại, nhưng với định hướng rõ ràng và sự đồng lòng của chính quyền cùng người dân, Tân Pheo đang từng ngày nỗ lực vượt khó. “Địa hình khó, nguồn lực khó nhưng quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thì không bao giờ khó”, đồng chí Phạm Đức Anh - Chủ tịch UBND xã Tân Pheo khẳng định.

Mạnh Hùng