Định hướng phát triển không gian tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập

Chiều 27/11, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, nghe Sở Xây dựng báo cáo phương án ý tưởng định hướng phát triển không gian tỉnh Phú Thọ trên cơ sở sản phẩm nghiên cứu quy hoạch do Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T tài trợ. Cùng dự có các đồng chí: Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo một số phường trung tâm của tỉnh; đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Dalberg Global Advisors (đơn vị tư vấn quốc tế).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Phú Thọ mới sau quá trình sáp nhập, Sở Xây dựng đã khởi động xây dựng định hướng phát triển không gian - bước quan trọng nhằm định hình tăng trưởng không gian và kinh tế dài hạn của tỉnh. Trên cơ sở các buổi làm việc giữa Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, Tập đoàn T&T và Dalberg Global Advisors - Tổ chức tài trợ được giao nhiệm vụ nghiên cứu và đề xuất tầm nhìn phát triển không gian mang tính đột phá, bền vững và chiến lược trên cơ sở diện tích 9.361km2 và dân số khoảng 4 triệu người của tỉnh Phú Thọ.

Đại diện tư vấn quốc tế Dalberg Global Advisors trình bày ý tưởng định hướng phát triển không gian tỉnh Phú Thọ

Báo cáo nghiên cứu quy hoạch xây dựng các ý tưởng đột phá và định hướng phát triển không gian cho tỉnh Phú Thọ do đại diện Tập đoàn T&T và Dalberg Global Advisors trình bày tại hội nghị đã tập trung vào các nội dung: Phân tích hiện trạng - bao gồm nghiên cứu nền tảng về các xu hướng toàn cầu và khu vực, hiệu quả kinh tế và năng lực cạnh tranh, phân tích không gian, cùng phân tích các quy hoạch kinh tế và không gian hiện có, từ đó tổng hợp thành đánh giá SWOT, khung chiến lược và tầm nhìn cho phát triển kinh tế dài hạn của tỉnh Phú Thọ.

Những định hướng phát triển không gian đột phá và tiềm năng được xây dựng dựa trên phân tích hiện trạng - bao gồm tóm tắt định hướng phát triển không gian, nghiên cứu điển hình và bài học quốc tế có liên quan, những bước then chốt để triển khai và tác động tới các phân khu.

Bản đồ hóa không gian bổ sung, bao gồm định hướng không gian tổng thể cho toàn tỉnh, định hướng phân khu cho các khu vực đô thị và định hướng hạ tầng giao thông chiến lược.

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo kết quả phối hợp với đơn vị tài trợ và các nội dung liên quan

Trên cơ sở phân tích những điểm mạnh đang hình thành và các hạn chế mang tính chiến lược của Phú Thọ; phân tích các nghiên cứu điển hình quốc tế, và xác định tác động tới phân khu, tư vấn đề xuất 5 trụ cột, 3 yếu tố thúc đẩy, 8 trọng điểm tăng trưởng chiến lược để khai mở toàn diện tiềm năng kinh tế của Phú Thọ.

Trong đó, 5 trụ cột gồm: Làn sóng sản xuất mới; Kinh tế AI; Tiềm năng du lịch và chất lượng sống cao cấp; Khả năng sản xuất hai mục đích mang tính chiến lược là công nghiệp quốc phòng và an ninh; Nông nghiệp hiện đại, có thương hiệu. 3 yếu tố thúc đẩy, gồm: Hiện đại hóa và tái thiết đô thị; Hạ tầng và kết nối; Chất lượng giáo dục xuất sắc. 8 trọng điểm tăng trưởng chiến lược, gồm: Phát triển trục sông Hồng thành hành lang đô thị năng động, chất lượng; Phát triển trung tâm hành chính - tri thức hiện đại, dẫn dắt quản trị; Phát triển Hành lang công nghiệp sản xuất và AI phía Đông từ đó thúc đẩy hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo thế hệ mới, ứng dụng AI tại miền Bắc; Xây dựng mạng lưới chế biến nông sản và công nghiệp nông thôn; Phát triển trung tâm công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, chiến lược cho Việt Nam; Xây dựng Phú Thọ trở thành Trung tâm năng lượng xanh và dữ liệu, trong đó phát triển Hòa Bình thành trung tâm năng lượng xanh và hạ tầng tính toán tại miền Bắc; Phát triển Phú Thọ thành trung tâm du lịch di sản và Đất Tổ; Hình thành Vành đai chăm sóc sức khỏe cao cấp, trong đó Hòa Bình trở thành địa điểm nghỉ dưỡng xanh hàng đầu Việt Nam về chăm sóc sức khỏe, giải trí và du lịch bền vững.

Đồng chí Gám đốc Sở Công thương Trần Quang Tuấn thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với nghiên cứu, đánh giá, đề xuất ý tưởng của báo cáo. Đồng thời đề nghị đơn vị xây dựng định hướng phát triển không gian cho tỉnh bổ sung phát triển lĩnh vực y tế là một lợi thế của tỉnh tạo sự cân đối giữa phát triển kinh tế với xã hội; định hình quy hoạch đáng giá kỹ các vùng đồng bằng, trung du, miền núi theo 3 khu vực trước sáp nhập của tỉnh để thúc đẩy phát triển toàn diện; quan tâm bổ sung đồng đều trong phát triển văn hóa, du lịch cội nguồn; về lâu dài tăng tỷ lệ đô thị để tạo sự phát triển nhanh cho tỉnh; quan tâm nghiên cứu đề xuất ý tưởng hạ tầng kết nối giao thông vùng vành đai của tỉnh; quá trình đề xuất xây dựng quy hoạch không gian cần đồng bộ, thống nhất với Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao sự đầu tư công phu, bài bản trong nghiên cứu, đánh giá cùng những đột phá trong đề xuất ý tưởng của báo cáo xây dựng định hướng phát triển không gian cho tỉnh Phú Thọ. Đồng chí gợi ý, định hướng đơn vị tư vấn nghiên cứu xây dựng không gian kết nối giữa Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, trọng tâm là không gian phát triển các khu đô thị, nghỉ dưỡng, khu công nghiệp trục hành lang cao tốc Hòa Bình - Việt Trì; xây dựng liên kết không gian sông Hồng với các địa phương xung quanh tạo hành lang liên kết vùng mang tính tổng thể; phát huy lợi thế phát triển mô hình đô thị TOD của Phú Thọ gắn với tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và phương án phát triển khu thương mại tự do, phương án phát triển logicstic gắn với sự kết nối các không gian khu vực, có tham khảo các cơ chế đặc thù đã áp dụng cho các địa phương trên cả nước.

Quang cảnh hội nghị

Liên quan đến định hướng phát triển không gian giáo dục gắn với nguồn nhân lực, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gợi ý đơn vị xây dựng cần đánh giá, đề xuất ý tưởng cụ thể phù hợp với tỉnh Phú Thọ. Đối với xây dựng không gian Trung tâm hành chính công của tỉnh cần nghiên cứu không gian quy mô lớn hơn, mở hơn, gắn với cảnh quan tự nhiên, trung tâm hội nghị; đề xuất xây dựng quy hoạch cụ thể đối với lĩnh vực công nghiệp văn hóa, định hướng tổ chức các sự kiện văn hóa lớn, phim trường, thực cảnh cội nguồn; nghiên cứu đưa vào báo cáo quy hoạch các lĩnh vực phát triển không gian giao thông đường sắt đô thị gắn kết với tủ đô Hà Nội và nội bộ các đô thị trong tỉnh; không gian phát triển năng lượng mặt trời; các khu nghỉ dưỡng gắn với thực cảnh thiên nhiên, khám chữa bệnh dịch vụ cao cấp; đề xuất không gian phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ đạo, công nghiệp quốc phòng, Trung tâm nghiên cứu đặc thù công nghệ khoa học tại khu vực Hòa Bình...

Chủ tịch UBND tỉnh giao đơn vị tài trợ phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị quy hoạch tỉnh tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý đề xuất, hoàn thiện sản phẩm để tỉnh tiếp nhận, sớm triển khai các ý tưởng đột phá vào thực tiễn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đinh Vũ