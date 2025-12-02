Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 2/12, Ban Chỉ đạo - Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 148 xã, phường trên toàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị hết sức trọng đại của đất nước, là bước cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, nghị quyết, các chủ trương, chính sách lớn trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng như Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đồng thời là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khẩn trương quán triệt đầy đủ các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng bầu cử quốc gia và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Chỉ thị số 01 ngày 30/7/2025 về lãnh đạo cuộc bầu cử; Hướng dẫn số 01 ngày 20/11/2025 về công tác nhân sự và Kế hoạch số 08 ngày 20/11/2025 triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt các văn bản chỉ đạo

Lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày Kế hoạch triển khai công tác bầu cử; Thông tư số 21 ngày 12/10/2025 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Lãnh đạo Công an tỉnh trình bày Hướng dẫn cụ thể việc đăng ký mẫu con dấu, công tác quản lý, sử dụng con dấu; một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Lãnh đạo Sở Tài chính trình bày Hướng dẫn, tổng hợp việc lập dự toán kinh phí bầu cử và một số nội dung cơ bản trong dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì phần thảo luận

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: ngày 15/3/2026 sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là cuộc bầu cử đầu tiên sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng thời là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ đạo bầu cử tinh, Ủy ban bầu cử các cấp và đơn vị hành chính cơ sở đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác chuẩn bị theo đúng tiến độ và quy định. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, khối lượng công việc yêu cầu cao, các cơ quan cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu kỹ kế hoạch, xác định mốc thời gian phải hoàn thành.

Những nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới là thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử cấp tỉnh, cấp xã; công tác ứng cử, hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; các mốc về hiệp thương, công bố danh sách ứng cử viên, lập và niêm yết danh sách cử tri, vận động bầu cử...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị phải phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm tổ chức bầu cử đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Sở VH-TT&DL, Báo và phát thanh truyền hình tỉnh tập trung công tác tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân nắm bắt được ý nghĩa cuộc bầu cử, vận động tham gia bầu cử theo đúng thời gian quy định.

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau cuộc bầu cử ngay từ cơ sở. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện khác. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình bầu cử.

Thu Hà