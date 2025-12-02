Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Phú Thọ ước đạt 10,52%, đứng thứ tư cả nước

Sáng 2/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp hành chính tháng 11, xem xét, cho ý kiến vào dự thảo các Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh và các nội dung khác phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo phiên họp

Dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; các đồng chí thành viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại phiên họp

Giám đốc Sở Nội Vụ Trần Việt Cường báo cáo, làm rõ hơn công tác cải cách hành chính, kết quả điều động, biệt phái cán bộ cấp tỉnh về cấp xã công tác

Tại phiên họp, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính 11 tháng năm 2025 của tỉnh; Sở Tài chính báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 11 tháng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Lãnh đạo một số sở, ngành báo cáo, làm rõ thêm những nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, xuất nhập khẩu; việc triển khai, mở rộng các dự án đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội đã khởi công, kế hoạch thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2026 và giai đoạn đến năm 2030; tình hình cung ứng, chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2026; công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng nhái; công tác cải cách hành chính, điều động, biệt phái cán bộ cấp tỉnh về cấp xã công tác; công tác tuyển quân...

Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo về công tác tuyển quân

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh

Theo đó, thực hiện chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2025, ngay sau khi hợp nhất, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, triển khai cụ thể hóa các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Triển khai các Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Phú Thọ nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao có hạn ở thời điểm hiện tại và thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng 11 tăng 27,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 11 tháng năm 2025 tăng 27,4% so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi tích cực trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn.

Trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, người dân đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ lúa Mùa và gieo trồng vụ Đông năm 2025, đồng thời chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang mô hình cây trồng khác, góp phần nâng cao hiệu quả về năng suất và cải thiện kinh tế của người dân.

Các lĩnh vực dịch vụ, kinh doanh thương mại diễn ra sôi động, thị trường hàng hoá đa dạng phong phú, không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến và khan hiếm hàng hoá.

Tổng thu ngân sách 11 tháng ước đạt 53,98 nghìn tỷ đồng, bằng 133,6% dự toán Trung ương giao, bằng 119,8% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả đột biến, 11 tháng ước đạt 18.816,760/33.465,215 tỷ đồng, đạt 56% tổng kế hoạch vốn đã giao, trong đó giải ngân kế hoạch vốn giao trong năm 2025 là 15.446,260 tỷ đồng, đạt 82,5% so với kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao (18.727,037 tỷ đồng).

Giám đốc Sở Công thương Trần Quang Tuấn báo cáo kết quả phát triển công nghiệp trên địa bàn

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo. Tính đến ngày 20/11/2025 tỉnh đã thu hút vốn đầu tư FDI đạt khoảng 1,51 tỷ USD, bằng 203% so với cùng kỳ và bằng 142,6% mục tiêu tăng trưởng năm 2025; vốn DDI ước đạt 63,6 nghìn tỷ đồng, cao hơn gần gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 71% so với mục tiêu năm 2025.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao với hơn 4,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 84,5% so với cùng kỳ, vượt 24,3% so với mục tiêu tăng trưởng; số vốn đăng ký mới ước đạt 39,7 nghìn tỷ đồng, tăng 46,3% so cùng kỳ, vượt mục tiêu tăng trưởng và có 925 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 28% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội và công tác điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000...

Các lĩnh văn hóa, xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoạt động đối ngoại được tăng cường; Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tiếp tục được giữ vững.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong tháng 11/2025, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 44 văn bản chỉ đạo về cải cách TTHC; trong đó tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ xử lý hồ sơ, đặc biệt các lĩnh vực có tỷ lệ hồ sơ trễ hạn cao như đất đai; nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Huy Nhuận báo cáo triển khai các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của bão, mưa lũ đối với sản xuất nông nghiệp và tiến độ xây dựng Bảng giá đất

Kết quả đánh giá theo Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Phú Thọ là một trong các tỉnh xếp loại xuất sắc (trong đó có 5 Sở và 140 xã, phường xếp loại Xuất sắc); Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã vận hành ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Hoàng Long Biên báo cáo kết quả thu hút đầu tư và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh

Tại phiên họp, UBND tỉnh cũng thảo luận, cho ý kiến các nội dung: Giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh quản lý giai đoạn 2026 – 2030; Báo cáo đánh giá đề nghị hỗ trợ đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong năm 2024 theo quy định tại Nghị định 182 ngày 31/12/2024 của Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư; các quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000...

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: 11 tháng năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo thế, tạo đà, tạo lực cho phát triển cao hơn trong giai đoạn tới.

Cuộc “cách mạng” về tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai quyết liệt, hiệu quả gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Phát triển kết cấu hạ tầng đạt kết quả rõ nét, mở ra không gian phát triển mới.

Với những kết quả đạt được từ đầu năm đến nay, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh năm 2025 ước đạt 10,52%, vượt kế hoạch đề ra, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao, đứng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc, nằm trong nhóm bốn tỉnh cao nhất cả nước. Điều này thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp...; khẳng định sự chỉ đạo, điều hành hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt...của tỉnh với nhiều cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường; khối lượng công việc rất lớn trong đó có những công việc mới, phức tạp, mang tính lịch sử khi xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2026-2030, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2026-2030 của Chính phủ và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm của tỉnh đảm bảo chất lượng, sát thực tiễn, khả thi và có tính phấn đấu cao để hoàn thành.

Khẩn trương chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các nội dung theo chương trình công tác, các nội dung chậm, muộn chưa hoàn thành trong năm 2025; chuẩn bị kỹ các nội dung chuẩn bị để trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp trong tháng 12/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát các chỉ tiêu tăng trưởng để hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Trong đó, phát huy vai trò của 8 tổ công tác đặc biệt do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đảm bảo giải ngân 100% vốn Chính phủ giao, 95% vốn HĐND tỉnh giao.

Giám đốc các sở, ngành chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh các chỉ tiêu kinh tế xã hội của ngành, lĩnh vực phụ trách phải đạt được trong năm 2025 theo Nghị quyết của HĐND và Nghị quyết của Chính phủ giao. Rà soát kỹ lưỡng các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương để xử lý kịp thời theo phân cấp, thẩm quyền hoặc đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết dứt điểm.

Quang cảnh phiên họp

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công lớn, trọng điểm để sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính.

Nắm chắc tình hình thị trường, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng điện, xăng dầu, lương thực, thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu khác để điều tiết sản xuất, quản lý thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, tăng giá đột biến những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành; trong đó tập trung vào xây dựng quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, ban hành bảng giá đất, đảm bảo hệ sinh thái việc làm theo cung cầu, hỗ trợ cho doanh nghiệp, xã hội hóa y tế; tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp...phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

