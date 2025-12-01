Khẩn trương khắc phục một số đường bị sạt lở do mưa bão trước Tết Dương lịch 2026

Bão số 5 – cơn bão Kajiki đổ bộ vào cuối tháng 8/2025 đã gây mưa to đến rất to trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các khu vực lân cận. Nhiều tuyến đường, đặc biệt là các tuyến tỉnh lộ thuộc địa bàn Vĩnh Phúc cũ bị sạt lở, lún sụt nghiêm trọng, khiến giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Hiện Công ty Cổ phần Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để khẩn trương xử lý, khắc phục thiệt hại nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trở lại.

Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến tỉnh 307

Tuyến tỉnh lộ 307, đoạn Km3+900 đến Km4+100 qua xã Thái Hòa là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mưa lớn liên tiếp khiến mặt đường bị sụt lún, tạo ra các vết nứt kéo dài hàng trăm mét. Tình trạng sạt lở taluy gây cản trở giao thông, đồng thời đe dọa an toàn của người dân khi lưu thông qua khu vực.

Tuyến tỉnh lộ 307, đoạn Km3+900 đến Km4+100 qua xã Thái Hòa đang được gấp rút thi công để hoàn thành tiến độ đề ra.

Đơn vị thi công đã triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật đồng thời, vừa xử lý nền đường, vừa gia cố taluy bằng hệ thống kè đá, bê tông hóa chân mái dốc nhằm bảo đảm độ bền kết cấu. Các tổ thi công được chia ca liên tục, làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn để đẩy nhanh tiến độ.

Các kíp thi công vẫn hàng ngày khẩn trương hoàn thành các hạng mục cần phải sửa chữa.

Ông Hà Văn Lâm, đại diện đơn vị thi công tuyến tỉnh lộ 307, đoạn Km3+900 đến Km4+100 qua xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết: “Để đảm bảo công tác thi công kịp thời và đúng tiến độ, anh em chúng tôi phải bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 5 giờ rưỡi chiều. Trong quá trình thi công, đơn vị luôn bố trí lực lượng trực gác hai đầu, đảm bảo an toàn giao thông cho người và xe đi qua được thông suốt, không để xảy ra ách tắc.”

Tuyến tỉnh 305C cũng hư hỏng nặng

Không chỉ tuyến 307, tại tuyến tỉnh 305C – đoạn Km3+800 thuộc địa phận xã Tiên Lữ – nền đường bị lún sụt với chiều dài hơn 80 mét. Mặt đường biến dạng, xuất hiện các điểm võng, đe dọa an toàn của phương tiện. Nhiều đoạn được cảnh báo bằng rào chắn tạm thời, tạo điều kiện cho công nhân thi công xử lý phần móng, gia cố nền và hoàn thiện mặt đường.

Tuyến tỉnh lộ 305C – đoạn Km3+800 thuộc địa phận xã Tiên Lữ – nền đường bị lún sụt hơn 80 mét.

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi thời tiết, công tác khắc phục đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương tập trung nhân lực, nguyên vật liệu phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.

Các đơn vị thi công đang tăng ca tăng kíp để sớm hoàn thành việc sửa chữa tuyến tỉnh lộ 305C – đoạn Km3+800 thuộc địa phận xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ.

Ông Phạm Văn Hợi, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ chia sẻ: “Do ảnh hưởng của mưa bão lớn, các tuyến đường tỉnh 307 từ Km3+900 đến Km4+100 bị sụt lún, sạt trượt rất nặng. Để đảm bảo giao thông, công ty chúng tôi thực hiện chỉ đạo của chủ đầu tư là Sở Xây dựng – đã được giao nhiệm vụ xử lý, khắc phục hậu quả bão lũ. Chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.”

Đảm bảo giao thông và ổn định đời sống người dân

Các tuyến tỉnh lộ không chỉ là huyết mạch giao thông mà còn kết nối sản xuất, sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa của hàng chục nghìn hộ dân. Việc sớm khắc phục các điểm sạt lở giúp ổn định đời sống địa phương, tránh tình trạng ách tắc kéo dài trong dịp cuối năm, thời điểm lưu lượng giao thông tăng mạnh.

Theo kế hoạch của đơn vị thi công, toàn bộ hạng mục gia cố taluy, xử lý nền đường và phục hồi mặt đường sẽ được hoàn thành trước Tết Dương lịch. Song song với đó, lực lượng thi công tiếp tục bố trí nhân sự trực chốt tại các điểm nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông.

Các đơn vị thi công luôn đảm bảo an toàn khi thi công cũng như an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường đang được sửa chữa.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, việc chủ động khắc phục sự cố hạ tầng giao thông không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng. Với sự nỗ lực của các lực lượng trên công trường, nhiều điểm sạt lở lớn đang từng bước được thu hẹp, mở ra kỳ vọng sớm khôi phục giao thông thông suốt trên toàn tuyến.

Kim Liên