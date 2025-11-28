Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh tại cụm Tam Nông - Thanh Thủy

Chiều 28/11, tại xã Vạn Xuân, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Tam Nông - Thanh Thủy gồm các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vương Đức Thủy - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Xuân; Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Vạn Xuân đã tiếp xúc cử tri các xã cụm Tam Nông - Thanh Thủy trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tham dự buổi tiếp xúc có 108 cử tri cụm Tam Nông - Thanh Thủy, gồm các xã: Vạn Xuân, Tam Nông, Hiền Quan, Thọ Văn. Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ thông tin đến cử tri và Nhân dân kết quả Kỳ họp thứ Nhất và Kỳ họp chuyên đề thứ Nhất, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, HĐND tỉnh khoá XIX; thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Chinh báo cáo kết quả kỳ họp HĐND tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh Vương Đức Thủy tiếp thu, giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri các xã phấn khởi trước những kết quả đạt được, đặc biệt là những thay đổi tích cực trong sắp xếp địa giới hành chính và tổ chức bộ máy. Cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan đến sạt lở bờ sông Thao, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân; đề xuất xây dựng các công trình công cộng phục vụ đời sống dân sinh; có chế độ đối với các cán bộ bán kiêm nhiệm... Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh và đề nghị giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng do phát triển đô thị, khu vui chơi giải trí và các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng, vận hành sân golf trên địa bàn xã Vạn Xuân...

Cử tri Bùi Quang Trung - Bí thư Chi bộ khu 9, xã Tam Nông kiến nghị về tình trạng sạt lở bờ sông.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng lãnh đạo các địa phương đã giải trình làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận các đề xuất, kiến nghị để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn khẳng định, việc tiếp xúc cử tri định kỳ là kênh thông tin quan trọng để đại biểu HĐND tỉnh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nghị quyết, chính sách sát với thực tiễn đời sống.

