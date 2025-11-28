Hội nghị khoa học lần thứ 28 Hội Hóa sinh y học Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Sáng 28/11, tại tỉnh Phú Thọ, Hội Hóa sinh y học Hà Nội và các tỉnh phía Bắc khai mạc hội nghị khoa học lần thứ 28. Hội nghị diễn ra trong hai ngày (28 - 29/11). Tới dự có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kính - Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam; lãnh đạo Sở Y tế tỉnh cùng hơn 800 hội viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc tặng hoa chúc mừng Hội Hóa sinh y học Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ Lê Hồng Trung tặng hoa chúc mừng Hội Hóa sinh y học Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Hội Hóa sinh Y học Hà Nội và các tỉnh phía Bắc là một hội thành viên của Hội Hóa sinh Y học Việt Nam. Hội hiện có hơn 2.500 hội viên làm việc tại các phòng xét nghiệm y học của các bệnh viện, nhà trường, viện nghiên cứu từ Trung ương đến địa phương khu vực phía Bắc. Hội đóng góp nhiều giá trị khoa học cho sự phát triển chuyên ngành Hoá sinh y học Việt Nam. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng trong thực tế, góp phần tích cực vào công tác chẩn đoán và điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị khoa học là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành và các thầy thuốc trong lĩnh vực hóa sinh y học trao đổi tri thức, cập nhật tiến bộ mới, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân.

Chuyên gia trình bày báo cáo tổng quan “Các xét nghiệm hoá sinh bệnh đường tiết niệu”.

Tại hội nghị, các nhà khoa học trình bày, giới thiệu 24 đề tài, báo cáo chuyên môn có giá trị cao, các thành tựu mới trong lĩnh vực hóa sinh, xét nghiệm; các nội dung liên quan đến tự động hóa, kiểm chuẩn chất lượng, an toàn phòng xét nghiệm, quản lý chất lượng và hiệu năng xét nghiệm cùng nhiều đề tài gắn với thực tiễn trong chẩn đoán, điều trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Với sự quan tâm của Bộ Y tế và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực của ngành Y tế tỉnh Phú Thọ, nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai; năng lực xét nghiệm của các cơ sở y tế trong tỉnh ngày càng được củng cố; công tác kiểm chuẩn chất lượng, an toàn sinh học và ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong xét nghiệm bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Những bước tiến này góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, giúp chẩn đoán sớm, chính xác để có phương án điều trị kịp thời, hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị khoa học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc khẳng định: Hội nghị mở ra nhiều cơ hội kết nối chuyên môn giữa ngành Y tế tỉnh Phú Thọ với các tỉnh, thành phố và tuyến Trung ương; tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật; trao đổi kinh nghiệm quản lý xét nghiệm, ứng dụng tự động hóa và chuyển đổi số. Nhiều báo cáo tập trung vào các chủ đề có tính cấp thiết của y học hiện đại, mang đến góc nhìn cập nhật và định hướng quan trọng cho đội ngũ thầy thuốc tại Phú Thọ. Những kết quả nghiên cứu, tri thức khoa học được công bố tại hội nghị sẽ góp phần quan trọng nâng cao năng lực xét nghiệm, chẩn đoán trong điều trị, cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh được trao đổi, cập nhật tri thức, tiếp cận các tiến bộ, mô hình mới trong lĩnh vực hóa sinh y học. Đây là nguồn tài liệu quý giúp ngành Y tế Phú Thọ phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của các chuyên gia đầu ngành đối với ngành Y tế tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, đồng hành của Hội Hóa sinh y học Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành để ngành Y tế Phú Thọ ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để hệ thống y tế nói chung và chuyên ngành hóa sinh nói riêng ngày càng hoàn thiện, phát triển.

Thuý Hường