Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ: Hoàn thành phiên làm việc thứ Nhất với tinh thần đoàn kết - trách nhiệm

Chiều 27/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên làm việc thứ Nhất với sự tham dự của 336 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân và các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Dự đại hội có đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Thị Thu Hằng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng đại diện các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu khai mạc phiên thứ Nhất, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ I

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh nhấn mạnh: Đại hội lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, là ngày hội đại đoàn kết của Nhân dân Đất Tổ. Đại hội diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng và chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tạo thêm động lực để MTTQ tỉnh khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển Phú Thọ ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí cho rằng nhiệm kỳ 2025 - 2030 mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới. Vì vậy, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả nhiệm kỳ trước, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, đồng thời xác định rõ phương hướng và giải pháp đột phá để MTTQ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân; đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của quê hương Đất Tổ.

Các đại biểu dự phiên thứ Nhất Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch gồm 15 thành viên, Đoàn Thư ký gồm 2 thành viên; thông qua chương trình, nội quy và quy chế làm việc của Đại hội.

Tại phiên làm việc thứ Nhất, Đại hội nghe Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029. Báo cáo cho thấy hệ thống Mặt trận các cấp đã vận hành ổn định sau hợp nhất, với 154 ủy viên, 14 thành viên Ban Thường trực, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định. Trong nhiệm kỳ, MTTQ tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giúp toàn tỉnh có 84/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 525 khu dân cư kiểu mẫu. Công tác an sinh xã hội được triển khai mạnh mẽ: Hệ thống Mặt trận đã vận động được trên 203 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3.690 nhà cho hộ nghèo; phối hợp cùng toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu xóa trên 10.800 nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Cùng với đó, hoạt động giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được tăng cường với hơn 102 cuộc giám sát, gần 3.000 cuộc giám sát ở cộng đồng, trên 100 hội nghị phản biện xã hội. Thông qua 544 cuộc đối thoại các cấp, nhiều kiến nghị, bức xúc của Nhân dân được lắng nghe và giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội...

Các đại biểu hiệp thương cử Ủy ban MTTQ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ủy ban MTTQ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành Hội nghị lần thứ I hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực

Các đại biểu cũng nghe và thảo luận các báo cáo quan trọng khác như: Báo cáo tổng hợp góp ý Văn kiện Đại hội; góp ý dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Các tham luận tại phiên làm việc tập trung đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận trong giai đoạn mới, như ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới tuyên truyền, phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, triển khai chính sách an sinh xã hội, phát triển kỹ năng số vì cộng đồng...

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, 100% đại biểu đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tặng hoa chia tay các ông, bà không tiếp tục tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa mới

Đại hội cũng chia tay các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh không tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá I, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Sáng 28/11, Đại hội sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Nguyễn Yến - Phương Thanh