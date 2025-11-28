Hội thảo nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ bước vào kỷ nguyên mới và Ngày hội việc làm năm 2025

Sáng 28/11, tại Trường Đại học Hùng Vương diễn ra Hội thảo nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ bước vào kỷ nguyên mới và Ngày hội việc làm năm 2025. Sự kiện có sự tham dự của đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Việc làm - Bộ Nội vụ, Cục Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên – Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Phú Thọ mới có vị trí thuận lợi, hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối với Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc, là điểm trung chuyển quan trọng giữa miền núi và đồng bằng. Tỉnh có quy mô kinh tế đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố trên cả nước và vẫn ở thời kỳ “dân số vàng” với trên 2 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm 52% dân số; trên 700.000 lao động đang làm việc tại 24.000 doanh nghiệp trên địa bàn. Trong 10 tháng năm 2025, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 51.000 lao động, đạt 99,8% kế hoạch năm. Trên địa bàn tỉnh hiện có 5 trường đại học, 49 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quy mô đào tạo năm 2025 trên 86.800 người.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tuy nhiên, công tác phát triển nguồn nhân lực của tỉnh còn bộc lộ một số bất cập: Sự cạnh tranh trên thị trường lao động ngày càng lớn trong khi chế độ, chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp chưa thực sự hấp dẫn để thu hút, giữ chân lao động. Hệ thống doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, cho thuê lao động và Trung tâm Dịch vụ việc làm đã hình thành nhưng hoạt động cung ứng, kết nối cung cầu lao động, tạo nguồn hiệu quả chưa cao. Hệ thống các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa phân bố hợp lý về cơ cấu ngành, nghề, trình độ, năng lực đào tạo. Các chính sách riêng của tỉnh như tiện ích công cộng, nhà ở công nhân đã triển khai nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của người lao động...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trực tiếp đối thoại, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Tại hội thảo, đại biểu đã thảo luận, trao đổi những giải pháp khắc phục tình trạng mất cân đối cung – cầu lao động, khan hiếm lao động trình độ cao, phát triển vai trò của hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm ở các địa phương; công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong việc hợp tác đào tạo với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước... Hội thảo cũng tạo diễn đàn để doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, chính sách ưu đãi, giải pháp giữ chân người lao động; người lao động, học sinh, sinh viên chia sẻ khó khăn, vướng mắc và đề xuất cơ chế, chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người lao động, cơ sở giáo dục đã được lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp thông qua diễn đàn đối thoại.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận và biểu dương những chia sẻ tâm huyết của đại biểu. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ: Xây dựng hệ sinh thái nhân lực mở, linh hoạt, gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền - nhà trường - doanh nghiệp - người lao động; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực mũi nhọn, như: Công nghiệp điện tử, cơ khí chế tạo, công nghệ thông tin, tự động hóa, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khai thác dữ liệu trong quản lý lao động, dự báo thị trường và điều phối việc làm.

Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh trong thời gian tới, các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo với Tỉnh ủy, HĐND ban hành chính sách về phát triển nguồn nhân lực phù hợp với định hướng chuyển đổi số và xu thế hội nhập...

Đại biểu nhấn nút khai trương App – Website “VIỆC LÀM PHÚ THỌ”.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng về đào tạo nghề, tuyển dụng, cung ứng lao động.

Đại biểu và người lao động tham quan, tìm hiểu các gian hàng tại Ngày hội việc làm năm 2025.

Nhân dịp hội thảo đã ra mắt App – Website “VIỆC LÀM PHÚ THỌ”; doanh nghiệp và các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp cung ứng lao động ký kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng về đào tạo nghề, tuyển dụng, cung ứng lao động.

Trước đó, các đại biểu đã tham quan gian hàng tại Ngày hội việc làm năm 2025.

Bùi Minh