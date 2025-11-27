Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ

Chiều 27/11, tại Công ty TNHH MTV Biotech Quế Lâm, xã Xuân Lãng, đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Tập đoàn Quế Lâm về sản suất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ tham quan Nhà máy sản xuất phân bón hữu - vi sinh Biotech Quế Lâm

Tập đoàn Quế Lâm được thành lập năm 2001 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với mục tiêu hoạt động là xây dựng một nền nông nghiệp xanh - sạch - an toàn - bền vững. Sau gần 25 năm hoạt động, Tập đoàn Quế Lâm có 14 công ty thành viên trải đều khắp đất nước; trong đó, tại tỉnh Phú Thọ, Tập đoàn có 3 công ty thành viên hoạt động trên 4 lĩnh vực: Sản xuất dinh dưỡng cho cây trồng và vật nuôi; sản xuất các chế phẩm vi sinh từ công nghệ Nhật Bản và Canada; xây dựng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn theo chuỗi giá trị; xử lý các phế phẩm phụ trong nông nghiệp tuần hoàn, đem lại môi trường trong lành.

Đặc biệt, để góp phần cùng tỉnh Phú Thọ nói riêng, Việt Nam nói chung thực hiện tốt chương trình nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, Tập đoàn Quế Lâm đã thành lập Hội đồng khoa học, thành lập Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học và công ty đào tạo nguồn nhân lực về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn.

Đồng thời, ký hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương đẩy mạnh phát triển chuỗi nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình hình trồng rau su su tại xã Tam Đảo, chăn nuôi lợn tại xã Yên Lạc, chăn nuôi gà tại Tam Dương Bắc... Năm 2025, doanh thu của Tập đoàn Quế Lâm ước tăng 10% so với năm 2024.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đánh giá cao hoạt động Tập đoàn Quế Lâm; hỗ trợ tích cực ngành Nông nghiệp và Môi trường của tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển. Đồng chí tin tưởng với sự đồng hành của Tập đoàn Quế Lâm, Công ty TNHH MTV Biotech Quế Lâm kinh tế nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục bứt phá, vươn mình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành rà soát, đánh giá về kết quả sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, xây dựng chương trình phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục nhân rộng các mô hình nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ; hợp tác, chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại các vùng tập trung, những cây trồng có thế mạnh của tỉnh. Thực hiện tốt các chủ chương của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn...

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra mô hình trồng rau su su tại xã Tam Đảo và mô hình nuôi gà sử dụng men vi sinh trên nền đệm lót của gia đình anh Vũ Ngọc Cường, thôn Kiên Trang, xã Tam Dương Bắc.

Trần Tỉnh