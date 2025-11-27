Công bố quyết định thành lập Trạm Y tế xã Xuân Đài

Chiều 26/11, UBND xã Xuân Đài tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Trạm Y tế xã và các quyết định về công tác cán bộ. Tới dự có đồng chí Lê Hồng Trung - TUV, Giám đốc Sở Y tế, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở, lãnh đạo xã Xuân Đài.

Theo quyết định của UBND xã Xuân Đài, xã tiếp nhận nguyên trạng 3 Trạm Y tế trên địa bàn và thành lập Trạm Y tế xã Xuân Đài trên cơ sở sáp nhập Trạm Y tế Xuân Đài, Kim Thượng và Xuân Sơn. Việc sáp nhập nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Trạm Y tế xã Xuân Đài là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã, với tổng số 16 cán bộ, trong đó có 3 bác sĩ hạng III. Trạm đảm nhiệm các chức năng: Khám, chữa bệnh ban đầu; phòng, chống dịch bệnh; triển khai các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và các nhiệm vụ y tế cộng đồng khác.

Lãnh đạo Sở Y tế tăng hoa chúc mừng các cán bộ Trạm Y tế xã Xuân Đài

Tại hội nghị, UBND xã Xuân Đài đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Thanh Hải giữ chức Trạm trưởng Trạm y tế xã Xuân Đài; trao quyết định và bổ nhiệm đồng chí Phùng Xuân Vui giữ chức vụ Phó trưởng Trạm y tế xã.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung đã chúc mừng tập thể Trạm Y tế xã cùng các viên chức được bổ nhiệm. Đồng chí đề nghị Trạm sớm ổn định tổ chức, xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp; mỗi cán bộ y tế nêu cao tinh thần “Lương y như từ mẫu”, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, việc thành lập Trạm Y tế xã Xuân Đài không chỉ là thủ tục hành chính mà là bước quan trọng trong thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trạm cần phát huy mô hình quản lý mới, tiếp nhận đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực từ 3 trạm cũ để ổn định hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Đồng thời đề nghị Trạm Y tế xã nhanh chóng hoàn tất việc bàn giao, phân công nhiệm vụ, kiểm kê tài sản và hồ sơ chuyên môn nhằm bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh thông suốt, tạo điều kiện cho Nhân dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi. Trung thực hiện tốt y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, quản lý sức khỏe điện tử, bệnh không lây nhiễm; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT ban đầu; kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền. Đồng chí khẳng định Sở Y tế sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Trạm trong công tác đào tạo, tập huấn và chuyên môn.

Lãnh đạo Sở Y tế và xã Xuân Đài thăm cơ sở vật chất của Trạm Y tế Kim Thượng cũ

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo xã Xuân Đài đã đi thăm cơ sở vật chất của Trạm Y tế Kim Thượng cũ, địa điểm sẽ được sử dụng để đặt Trạm Y tế xã Xuân Đài trong thời gian tới.

Hoài Nam

(Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công xã Xuân Đài)