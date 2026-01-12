{title}
Sáng 12/1, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Lễ khai giảng 4 lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm học 2025 - 2026.
Toàn cảnh Lễ khai giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm học 2025 - 2026.
Trong thời gian đào tạo, hơn 200 học viên là cán bộ chỉ huy và dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và một số kiến thức bổ trợ cần thiết gắn với yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới.
Thông qua chương trình học tập, học viên được rèn luyện các kỹ năng lãnh đạo, chỉ huy, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Bích Ngọc
