Phiên họp thứ Nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu

Chiều 12/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (ảnh internet).

Phiên họp đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu; thảo luận, cho ý kiến về kết quả triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và một số vấn đề trọng tâm trên lĩnh vực dữ liệu...

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo dữ liệu tại địa phương (trong đó có tỉnh Phú Thọ - NV). Thủ tướng khẳng định dữ liệu số là tư liệu sản xuất chủ yếu, đầu vào trọng yếu của nền kinh tế số tạo nên sức mạnh quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh: Dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” là điều kiện tiên quyết để có AI, Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. An ninh dữ liệu là nhiệm vụ chiến lược, mất dữ liệu là mất an ninh và mất quyền tự chủ.

Thủ tướng chỉ rõ 5 đột phá chiến lược gồm: Hoàn thiện hành lang pháp lý cho dữ liệu; Phát triển hạ tầng dữ liệu gắn liền với trí tuệ nhân tạo (AI) tự chủ; Đào tạo kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là cán bộ, công chức; Phát triển các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, đột phá về phát triển hệ sinh thái dữ liệu và kinh tế dữ liệu.

Về phương châm hành động, Thủ tướng yêu cầu: Quyết liệt trong hành động, kết quả là thước đo, đồng bộ trong triển khai và phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần phải tập trung thực hiện, trong đó Ban Chỉ đạo Quốc gia về dữ liệu phải khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động; xây dựng cơ chế, chính sách theo hướng rút gọn, tập trung vào các cơ chế cho Trung tâm Sáng tạo khai thác dữ liệu, cơ chế tổ chức sàn dữ liệu và chính sách phát triển kinh tế dữ liệu. Thủ tướng đưa ra các nội dung cụ thể và các mốc thời gian phải hoàn thành; đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tập trung chỉ đạo quyết liệt; khẩn trương triển khai thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo tại địa phương còn thiếu và nhiều nội dung quan trọng khác...

Lê Hoàng