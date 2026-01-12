Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nghe báo cáo nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Chiều 12/1, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe một số sở, ngành báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự năm 2026 và chủ động triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kế hoạch giao, nhận quân năm 2026, dự kiến tổ chức vào sáng 4/3/2026 tại 13 điểm giao nhận quân trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Dự kiến sự kiện được tổ chức quy mô cấp tỉnh, do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, từ ngày 17 đến 26/4/2026 tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các địa phương trong tỉnh. Trong đó, phần lễ gồm các nghi thức dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Tổ Mẫu Âu Cơ, rước kiệu truyền thống và Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch. Phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc như chương trình nghệ thuật khai mạc, lễ hội văn hóa dân gian, trình diễn hát Xoan, hội thi bánh chưng – bánh giầy, hội trại, hội chợ, các giải thể thao, giao lưu văn hóa và bắn pháo hoa tầm cao.

Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kế hoạch công tác giao, nhận quân năm 2026.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến vào Kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ vào đêm giao thừa tại Công viên Văn Lang (phường Việt Trì), Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc) và Quảng trường Hòa Bình hoặc cầu Hòa Bình (phường Hòa Bình). Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026. Dự kiến lễ phát động diễn ra sáng 2/3/2026, tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các nội dung trong kế hoạch; phương án triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận sự chủ động trong công tác chuẩn bị của các sở, ngành, nhất là công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các sự kiện chính trị lớn của đất nước và của tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trọng tâm là Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời yêu cầu lực lượng công an tiếp tục nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để phát sinh điểm nóng; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và bảo đảm an ninh trong chi trả lương, thưởng cuối năm cho người lao động.

Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Liên quan công tác giao, nhận quân năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe, nâng cao chất lượng tân binh; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, tổ chức lễ giao, nhận quân trang trọng, an toàn; các xã, phường tăng cường tuyên truyền, bảo đảm quân số trước, trong và sau giao quân.

Về kế hoạch bắn pháo hoa mừng Đảng, mừng Xuân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức theo kế hoạch đã đề ra, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì rà soát, bảo đảm an toàn tuyệt đối việc bắn pháo hoa tại 3 khu vực, với thời lượng 15 phút.

Đối với công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của Giỗ Tổ Hùng Vương – Quốc lễ của dân tộc. Vì vậy, công tác tổ chức phải bảo đảm để đông đảo Nhân dân và du khách được tham gia; phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng cụm địa bàn; chú trọng chỉnh trang cảnh quan Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội chợ và các hoạt động văn hóa. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Khu Di tích lịch sử Đền Hùng xây dựng kịch bản, chương trình chi tiết cho lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, chủ động triển khai nhiệm vụ, bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, trang trọng, hiệu quả, phục vụ tốt các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng và nhu cầu vui Xuân, đón Tết của Nhân dân.

Đinh Vũ