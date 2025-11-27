Khánh thành Phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THCS Hướng Đạo

Chiều 27/11, xã Tam Dương phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức lễ khánh thành Phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THCS Hướng Đạo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành và tham quan Phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THCS Hướng Đạo

Phòng thực hành giáo dục STEM của Trường THCS Hướng Đạo được Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên tài trợ có tổng diện tích gần 100m2, mức đầu tư 3,5 tỷ đồng. Đây là một trong 100 phòng STEM theo chuẩn quốc tế được Tập đoàn trao tặng cho các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THCS Hướng Đạo được trang bị đầy đủ hệ thống công nghệ tiên tiến như bảng tương tác thông minh, Robot VEX, bộ AI, máy in 3D, máy cắt CNC và các bộ thí nghiệm theo chủ đề năng lượng, môi trường, được kết nối liên thông, phối hợp chia sẻ dữ liệu học tập. Từ năm 2020 đến nay, Tập đoàn và các đơn vị thành viên triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Phú Thọ với tổng giá trị gần 150 tỷ đồng.

Riêng năm 2025, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tài trợ gần 52 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh gồm 3 phòng học STEM và ủng hộ 30 tỷ đồng cho tỉnh Phú Thọ xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và đại diện sở, ngành của tỉnh trao học bổng tặng học sinh Trường THCS Hướng Đạo

Nhân dịp này, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã tặng quà lưu niệm nhà trường và trao tặng nhiều phần học bổng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện.

Thúy Hường