Cho ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Công thương

Chiều 27/11, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Công Thương báo cáo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, đại diện Sở Công Thương đã trình bày dự thảo các Nghị quyết: Quy định nội dung và mức hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Phú Thọ; Quy định nội dung và mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Phú Thọ nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Tài chính. Dự thảo quy định nội dung mức hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương; thị trường trong nước; xúc tiến thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.
Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương trình bày các dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ gồm các nội dung: Quy định mức chi kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; chi phí đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ...
Đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường phát biểu tại hội nghị
Hội nghị cũng nghe dự thảo Nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga ghi nhận nỗ lực của Sở Công Thương trong việc nghiên cứu, khẩn trương xây dựng, tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực. Đồng thời yêu cầu, Sở Công thương tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để rà soát, hoàn thiện, bảo đảm nội dung các văn bản logic, đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với tình hình thực tế. Trên cơ sở đó, Sở Công thương khẩn trương hoàn thiện các Dự thảo tờ trình Nghị quyết, báo cáo UBND tỉnh xem xét, làm cơ sở trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới để các chính sách về lĩnh vực Công thương được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Nguyễn Huế
