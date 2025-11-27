Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nghe các Sở báo cáo một số dự thảo Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch

Chiều 27/11, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã chủ trì hội nghị nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Kế hoạch tổ chức họp báo định kỳ quý IV/2025 và Kế hoạch tổ chức họp báo, gặp mặt báo chí, tổ chức các trung tâm báo chí phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh Phú Thọ năm 2026; nghe Sở Nội vụ báo cáo một số dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025-2030; quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thông tin tuyên truyên truyền công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý IV/2025 và năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ quý I/2026 và năm 2026; thông tin kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong các lĩnh vực trọng tâm; công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2025.

Đồng thời, thông tin về các vấn đề báo chí, dư luận xã hội quan tâm; thông tin về các sự kiện lớn sắp diễn ra trên địa bàn tỉnh; trao đổi, giải đáp câu hỏi của phóng viên báo chí; chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức họp báo định kỳ quý IV/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ. Theo đó, thời gian họp báo quý IV/ 2025 dự kiến vào trung tuần tháng 1/2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu cho ý kiến về kế hoạch tổ chức họp báo, gặp mặt báo chí

Năm 2026, mỗi quý, UBND tỉnh tổ chức họp báo định kỳ 1 lần vào cuối mỗi quý; tổ chức họp báo đột xuất khi có các sự kiện lớn diễn ra. Khi phát sinh vụ việc quan trọng, phức tạp hoặc vấn đề dư luận quan tâm trở thành điểm nóng truyền thông cần cung cấp thông tin kịp thời sẽ tổ chức họp báo đột xuất. Trong năm, tỉnh tổ chức 2 cuộc gặp mặt báo chí gồm: Gặp mặt báo chí đầu xuân Bính Ngọ và Gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ngoài ra, tỉnh Phú Thọ tổ chức các trung tâm báo chí khi có các sự kiện trọng đại của tỉnh để phục vụ công tác truyền thông.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đại diện lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Việc tổ chức họp báo định kỳ nhằm cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, đầy đủ cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Qua đó, tăng cường tính công khai, minh bạch; chủ động định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định tư tưởng, dư luận, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa tỉnh Phú Thọ với các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí và các sở, ngành, địa phương, nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày các dự thảo kế hoạch tổ chức họp báo, gặp mặt báo chí

Khẳng định lãnh đạo tỉnh Phú Thọ luôn chia sẻ và luôn đồng hành với hoạt động của các cơ quan báo chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị việc tổ chức họp báo, gặp mặt báo chí cần phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí tham dự, đưa tin đầy đủ, chính xác. Các cơ quan báo chí của tỉnh làm đầu mối kết nối với cơ quan báo chí Trung ương, nhất là cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Hội Nhà báo tỉnh phát biểu

Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động định hướng những vấn đề được dư luận quan tâm, nhất là những vấn đề quan trọng, nhạy cảm của địa phương; phản biện kịp thời các thông tin không chính xác gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo các kế hoạch, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành để triển khai trong thời gian tới, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh được triển khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả; góp phần quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến vào kế hoạch tổ chức họp báo

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe Sở Nội vụ báo cáo dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025-2030; Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026-2030.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày các dự thảo

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các sở, ngành tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cơ bản nhất trí với nội dung, kết cấu của các Kế hoạch, Quyết định. Riêng với Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, đồng chí đề nghị tiếp tục rà soát, báo cáo, giải trình làm rõ về việc nếu không ban hành các dự án và đề án kèm theo Nghị quyết thì tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, dự án theo Quyết định số 1331 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030” như thế nào, để đảm bảo Nghị quyết mới của tỉnh ban hành phải hiệu quả, khả thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến, góp ý của các sở, ngành để hoàn thiện các Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch trình UBND tỉnh thông qua.

Lê Thương